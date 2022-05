Zarząd LPP sprzedaje rosyjski biznes Chińczykom

/ LPP

Zarząd LPP na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami podjął decyzję o sprzedaży należącej do grupy zarejestrowanej w Rosji spółki RE Trading OOO konsorcjum chińskiemu - podało LPP w komunikacie. Konsekwencją zawartej transakcji będzie zakończenie działalności Grupy LPP na terytorium Rosji po 20 latach obecności na tym rynku.

"(...) na mocy ustaleń stron transakcji, kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP SA, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej" - napisano.

Pod koniec kwietnia grupa LPP podjęła kierunkową decyzję o sprzedaży należących do niej zarejestrowanych w Rosji spółek RE Trading OOO oraz LLC Re Development. (PAP Biznes)

doa/ mfm/