Zarząd JSW zaproponował podwyżkę górnikom. „Jest nie do przyjęcia”

Odbył się kolejny etap negocjacji związków zawodowych z zarządem w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników JSW. Przy udziale mediatora i tym razem niewypracowano kompromisu.

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Zgodnie z informacją opublikowaną przez związki zawodowe JSW, 2 lutego odbyła się kolejna tura rozmów z udziałem mediatora - senatora Wojciecha Piecha - w sprawie wzrostu wynagrodzeń górników jastrzębskiej spółki. Podczas mediacji, zarząd JSW zmodyfikował swoje wcześniejsze stanowisko i zaproponował wzrost stawek płacy zasadniczej od 1 stycznia 2023 r. o 12 proc. – czytamy w informacji.

Związkowcy są zarządem JSW w trybie sporu zbiorowego od początku stycznia, kiedy to wystąpili z żądaniami podwyżki wynagrodzeń o 25 proc. W dniu 12 stycznia pierwsze rozmowy nie przyniosły rezultatu i spotkały się z brakiem propozycji ze strony władz spółki. Kolejne rozmowy miały miejsce 25 stycznia i wtedy również, już przy udziale mediatora, nie doprowadziły do porozumienia, a związkowcy rozpoczęli przygotowania do manifestacji zaplanowanej w Warszawie przed ministerstwem aktywów państwowych w dniu 10 lutego.

Najnowsze rozmowy skończyły się propozycją podwyżki, ale nie satysfakcjonuje ona związkowców. Oferta zarządu JSW zawierała także pomysł dokonania po pierwszym półroczu oceny sytuacji finansowej spółki i podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego dalszego wzrostu wynagrodzeń.

„Po wnikliwej analizie propozycji zarządu Reprezentatywne Organizacje Związkowe stwierdziły, że zmodyfikowana propozycja w stosunku do poprzedniej jest o wiele lepsza, ale również nie do przyjęcia, ponieważ nie rekompensuje inflacji za 2022 r. i prognozowaną inflację za 2023 r. Strona społeczna podtrzymała swoje stanowisko z protokołu z dnia 25.01.2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Związkowcy swoje stanowisko uzasadnili wynikami ekonomicznymi JSW w 2022 r. oraz przewidywanym wynikiem spółki w 2023 r. Kolejna tura rozmów ma się odbyć 8 lutego.

„Dobrym sygnałem jest modyfikacja poprzedniego stanowiska Zarządu z poprzednich mediacji, gdzie z propozycji 0 proc. zarząd przeszedł na 12 proc. Natomiast ta propozycja jest nie do przyjęcia, ponieważ w dalszym ciągu powoduje spadek płacy realnej pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej” – wynika ze stanowiska związków.

Tym samym nie ulegają zmianie plany przeprowadzenia akcji protestacyjnej w Warszawie pod ministerstwem aktywów państwowych. „Przygotowania trwają pełną parą” – informuje komunikat.

Zarząd JSW wyliczył wcześniej, iż spełnienie związkowego postulat płacowego kosztowałoby firmę ok. 910 mln zł rocznie. W grudniu 2022 roku związkowcy porozumieli się z zarządem JSW w sprawie podwyżki wartości tzw. flapsów, czyli przysługujących górnikom posiłków regeneracyjnych.

W zeszłym roku wynagrodzenia w JSW wzrosły o 10 proc. W lipcu ub. roku pracownikom wypłacono także jednorazową nagrodę w wysokości od 13 tys. do 19 tys. zł brutto, co kosztowało spółkę ok. 480 mln zł. Związkowcy wskazują, że inflacja powoduje spadek realnych płac górników - stąd postulat adekwatnego wzrostu wynagrodzeń.