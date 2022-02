Podwyżki dla pracowników sklepów. Tyle płacą Lidl, Kaufland i Biedronka

fot. Filip Błażejowski/Piotr Lampkowski / / FORUM

Wraz z nowym rokiem sieci sklepów spożywczych postanowiły podnieść wynagrodzenia swoim pracownikom. Sprawdziliśmy, ile płacą Lidl, Kaufland oraz Biedronka.

Niemiecka sieć dyskontów postawiła na transparentną politykę wynagrodzenia. Na stronie Lidla podane są dokładne widełki zarobków, na które może liczyć pracownik zaczynający pracę oraz ile wynosić będą podwyżki po roku i dwóch latach pracy.

W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawca-kasjer Lidl oferuje wynagrodzenie zaczynające się od 3550 do 4350 zł brutto. Po roku pracy pracownik może liczyć na wyższą pensję mieszczącą się w przedziale od 3650 do 4550 zł brutto, a po dwóch latach wzrasta ona do poziomu od 3900 do 4800 zł brutto. Pracodawca jednocześnie podkreśla, że w podanych stawkach brutto zawarte są dodatki, takie jak premia za obecność oraz dodatek za pranie i używanie odzieży roboczej, a sama podstawa różni się w zależności od lokalizacji sklepów.

Pracownicy centrów dystrybucyjnych w Lidlu mogą liczyć na nieco wyższe wynagrodzenie. Dla pracownika magazynu zaczynającego pracę pensja wynosi od 3750 do 4500 zł brutto. Po roku wzrasta ona do poziomu od 4100 do 4700 zł brutto, natomiast po dwóch latach zarobki wynoszą od 4300 do 5150 zł brutto. Tak jak w przypadku sprzedawców w podanych stawkach zawarte są dodatki, a sama podstawa zależy od miejscowości, w której znajduje się magazyn.

W Kauflandzie natomiast wynagrodzenia mają wzrosnąć do 400 zł brutto i zacząć obowiązywać od 1 marca 2022 r. Sieć w komunikacie prasowym podaje jedynie najwyższą możliwą pensję na stanowisku kasjer-sprzedawca, która aktualnie wynosi do 4100 zł brutto, a za miesiąc ma wzrosnąć do 4500 zł brutto. Podwyżki mają objąć również pracowników logistyki na wybranych stanowiskach.

W Biedronce noworoczne podwyżki na stanowiskach kasjer-sprzedawca oraz magazyniera wzrosły średnio od 200 do 250 zł brutto. Oznacza to, że pracownik sklepu zaczynający dopiero pracę w sieci zarabia od 3460 do 3800 zł brutto. W przypadku pracowników ze stażem powyżej trzech lat wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3600 do 4050 zł brutto. Magazynier od nowego roku zarabia w przedziale od 3800 do 4100 zł brutto, natomiast inspektor ds. administracyjno-magazynowych od 4650 do 4950 zł brutto.

AB