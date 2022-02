Zarobki w sektorze usług biznesowych. Najlepiej pracować w Warszawie

fot. ProStockStudio / / Shutterstock

Warszawa jest miastem, w którym najszybciej rośnie zapotrzebowanie na pracowników z sektora usług biznesowych – wynika z raportu Grafton Recruitment. W stolicy Polski na przestrzeni trzech ostatnich lat liczba zatrudnionych w branży wzrosła o blisko 14 proc. i co widoczne jest w zarobkach. Jednak miastem zatrudniającym najwięcej pracowników z sektora od 2019 r. pozostaje Kraków.

Pomimo trudności na rynku pracy wywołanych wybuchem pandemii w 2020 r. oraz jej skutków odczuwalnych w 2021 r., sektor usług biznesowych (Business Services Sector) w ubiegłym roku zanotował 4 proc. wzrost względem zatrudnianych pracowników. Branżę reprezentują specjaliści m.in.: zajmujący się usługami bankowymi, obsługą klienta oraz zadaniami HRowymi.

Jak wynika z raportu „Business Services 2022” przygotowanego przez Grafton Recruitment, największym ośrodkiem zrzeszającym firmy z sektora jest stolica województwa małopolskiego. W Krakowie w 2021 r. zatrudnionych było łącznie 82 tys. pracowników z branży, co jest wynikiem wyższym od liczby specjalistów pracujących w Warszawie o 12 tys. i o 30 tys. w przypadku trzeciego w kolejności Wrocławia.

Jak konkurencyjność na rynku pracy wpływa na wynagrodzenia pracowników? Postanowiliśmy to sprawdzić na wybranych stanowiskach z trzech branż. Poniższe wykresy opierają się o dane zawarte w raporcie i dotyczą minimalnych oraz maksymalnych wynagrodzeń brutto oferowanych poszczególnym specjalistom mającym doświadczenie do roku i do trzech lat pracy na danym stanowisku. Wynagrodzenia zostały podzielone również pod względem wysokości oferowanej w poszczególnych miastach.

Pierwsza linia frontu

Branża usług opiera się w dużej mierze na kontakcie z klientami. Zarówno konsumentami, jak i partnerami biznesowymi. Specjaliści z działów obsługi klienta, zatrudnieni na stanowiskach back office, zajmujący się na co dzień utrzymaniem kontaktu właśnie, ale również nadzorowaniem procesów, takich jak reklamacje, często są reprezentantami i twarzą firm.

Na najwyższe zarobki mogą liczyć specjaliści z Warszawy, których minimalny próg zarobków w przypadku osób z doświadczeniem zawodowym nie dłuższym, niż rok, jest wyższy lub na równi z maksymalnym progiem w innych miastach. To samo dotyczy pracowników mających większe doświadczenie, bo ponad roczne. Mogą oni w stolicy naszego kraju liczyć na największą podwyżkę.

fot. Grafton Recruitment / Grafton Recruitment

Podobnie sprawa wygląda ze specjalistami kontaktującymi się z klientami w celach sprzedażowych. Najwyższe zarobki znowu oferują firmy z Warszawy, lecz w przypadku pracowników z większym doświadczeniem, na wysokie podwyżki w porównaniu do innych miast, mogą liczyć osoby z Poznania, Wrocławia i Krakowa.

fot. Grafton Recruitment / Grafton Recruitment

Dbają o finanse klientów

Usługi biznesowe to też dbanie o finanse klientów. Ta specjalizacja należy do pracowników na stanowiskach Client Account Management. Na ich przykładzie ponownie potwierdza się wysoka konkurencja w Warszawie. W stolicy naszego kraju na tym stanowisku płaci się dwukrotnie więcej, niż w przypadku pozostałych miast objętych badaniem. Różnica szczególnie jest widoczna na tle Krakowa, który zatrudnia najwięcej pracowników z sektora BSS, a w przypadku tego stanowiska, oferuje mniej specjalistom z trzy letnim doświadczeniem, niż w Warszawie daje się na start.

fot. Grafton Recruitment / Grafton Recruitment

W przypadku specjalistów zajmujących się kontrolowanie inwestycji ponownie widoczna jest różnica w zarobkach w Warszawie na tle reszty kraju, lecz nie tak drastyczna jak w poprzednim przypadku. Próg wejścia, czyli minimalna pensja brutto oferowana pracownikom z doświadczeniem mniejszym niż rok, utrzymuje się na podobnym poziomie we wszystkich miastach. Podobnie jak minimalne wynagrodzenie oferowane bardziej doświadczonym specjalistom. Różnica w wysokości pojawia się w górnych widełkach, które świadczą, że w negocjowaniu podwyżki łatwiej jest pracownikom z Trójmiasta, Wrocławia, Poznania oraz Szczecina.

fot. Grafton Recruitment / Grafton Recruitment

Szare eminencje

Żadna firma jednak nie może obyć się bez specjalistów zarządzających kadrami oraz rekrutacjami. Duże przedsiębiorstwa mają rozbudowane własne struktury zarządzające zasobami ludzkimi, jednak w przypadku mniejszych część obowiązków może zostać przeniesiona na firmy outsourcingowe. To dzieje się częściej w przypadku rekrutacji, np. po przez agencje pracy. Zarobki specjalistów w tym zakresie odwracają wcześniej widzianą tendencje wyższych stawek w Warszawie. Bowiem stawki są wyrównane, lecz najwyższe podwyżki dla bardziej doświadczonych oferowane są we Wrocławiu i Krakowie.

fot. Grafton Recruitment / Grafton Recruitment

W przypadku osób na stanowiskach w administracji kadr, pensje są nieco niższe i ponowne widać zróżnicowanie. Prym znowu wiodą stawki oferowane w Warszawie, ale jeden z wyższych progów wynagrodzenie oferowanego osobom zaczynającym prace odnotowano w Lublinie.