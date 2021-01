Zarobki głównego epidemiologa USA wyższe od pensji prezydenta

fot. JONATHAN ERNST / Reuters

Zarobki amerykańskiego eksperta rządowego ds. epidemiologicznych, Anthony’ego Fauciego były wyższe niż pensje pozostałych urzędników pracujących na rzecz rządu federalnego w USA i przekraczają nawet wynagrodzenie prezydenta USA - pisze magazyn "Forbes".

W 2019 roku główny epidemiolog kraju, który często występuje w mediach, zarobił łącznie 417 608 dolarów. Był nie tylko najlepiej opłacanym ekspertem medycznym w administracji, ale okazał się też najlepiej zarabiającym przedstawicielem czteromilionowej rzeszy pracowników federalnych. Fauci zarobił więcej niż prezydent USA, którego roczne dochody z tytułu wynagrodzenia wynoszą 400 tys. USD.

Statystyki dotyczące wynagrodzeń zostały zebrane przez OpenTheBooks.com na podstawie ustawy o wolności informacji. Jest to amerykańska organizacja non-profit publikująca w internecie wszystkie ujawnione wydatki rządu USA.

Dane uwzględniają tylko pracowników federalnych, których wynagrodzenia były finansowane z budżetu państwa.

"Forbes" szacuje, że jeśli Fauci - dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), a teraz także główny doradca ds. zdrowia publicznego prezydenta Joe Bidena, utrzyma oba stanowiska i nadal będzie zarabiał na obecnym poziomie, to do 2024 r. całkowity przychód uzyskany z jego wynagrodzeń sięgnie 2,5 miliona dolarów. W ciągu minionej dekady, od 2010 do 2019 roku Fauci zarobił łącznie 3,6 mln dolarów. W 2014 roku jego dotychczasowe wynagrodzenie w wysokości 335 tys. USD rocznie zostało podwyższone do 417,6 tys. dolarów.

Kiedy w sierpniu 2020 roku Fauci został zapytany na Instagramie, czy zainwestował miliony dolarów w szczepionki, odparł: "Jestem pracownikiem rządowym. Mam pensję rządową". Główny autorytet epidemiologiczny nie wyjawił wtedy rzeczywistej wysokości swych zarobków - przypomina "Forbes".

Dr Anthony Fauci wszedł w skład specjalnej grupy zadaniowej ds. epidemii koronawiruse utworzonej na początku ubiegłego roku w Białym Domu. Kierujący pracami grupy b. wiceprezydent Mike Pence zarabiał w tym czasie 235 100 dolarów rocznie - pisze "Forbes".

Jak podaje amerykański magazyn szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi otrzyma w tym roku tytułem wynagrodzenia 223 500 dolarów, prezes Sądu Najwyższego USA John Roberts 270 700 dolarów, a członkowie obydwu izb Kongresu po 174 000 dolarów.

80-letni dr Fauci ma dyplom lekarza medycyny Cornell University. 53-letnią karierę w Krajowym Instytucie Zdrowia (NIH) rozpoczął w 1968 roku. Od czasów Ronalda Reagana Fauci był doradcą każdego amerykańskiego prezydenta. Przysługuje mu pełna federalna emerytura niezależnie od tej wypłacanej w ramach ubezpieczeń społecznych.

W 2008 roku prezydent George W. Bush uhonorował dr. Fauciego Prezydenckim Medalem Wolności - najwyższym odznaczeniem cywilnym w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z Google Scholar Fauci plasuje się na 32. miejscu listy najczęściej cytowanych żyjących badaczy.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski