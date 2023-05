Ministerialna pensja i Trybunał Stanu. Ile zarobią członkowie komisji ds. rosyjskich wpływów?

16 tys. zł - tyle mają dostać szeregowi członkowie komisji ds. wpływów rosyjskich, czyli otrzymają ministerialną pensję. Dodatkowo przewodniczący ma otrzymać dietę w wysokości trzech płac minimalnych (10,8 tys. zł). Czy znajdą się jednak chętni, skoro opozycja już zaznacza, że pociągnie ich do odpowiedzialności przed Trybunał Stanu?

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta Andrzeja Duda ustawą w komisji ma zasiadać dziewięciu członków powołanych i odwoływanych przez Sejm. Pięciu z nich ma wskazać obóz rządzący, a czterech - opozycja. Przewodniczący będzie wybrany przez członków. Ich zarobki znane już były w grudniu zeszłego roku, kiedy to rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział, że będą oni zarabiać tyle, ile ministrowie (a więc 16 tys. zł). Dodatkową dietę dostanie szef komisji - trzykrotność płacy minimalnej (10,9 tys. zł).

- Typowe dla PiS. Jeśli coś robią, to musi być kasa zarobiona - komentował w "Super Expressie" poseł PO Jerzy Borowczak. Z kolei takie uposażenia nie dziwią europosła Ryszarda Czarneckiego z PiS. W końcu jego zdaniem "czasu jest mało, a trzeba będzie w komisji pracować na pełen etat".

Na razie jednak wygląda, że w komisji zasiądą sami przedstawiciele PiS. Skąd ten pośpiech? Prace mają się rozpocząć tak, by raport powstał we wrześniu, miesiąc przed wyborami parlamentarnymi. Opozycja nie ma zamiaru legitymować jej prac, a więc i nie wystawi swoich kandydatów.

Kto "zapoluje" na Tuska i Pawlaka?

Onet pokusił się o karuzelę nazwisk potencjalnych członków. Jak zaznaczał Ryszard Czarnecki, "liczę na to, że będą to osoby z doświadczeniem politycznym, ale mogą to też być eksperci". Na roboczej liście znajdują się zarówno posłowie PiS, jak i Suwerennej Polski (dawna Solidarna Polska). Wśród nich wymieniani są:

Jarosław Krajewski, PiS, wiceszef sejmowej komisji ds. służb specjalnych, zasiadał w sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold.

Stanisław Żaryn, PiS, zastępca szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, w rządzie pełni funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej.

Małgorzata Wasserman, PiS, kierowała już komisją śledczą ds. Amber Gold. Ona także jest wymieniana jako potencjalna przewodnicząca komisji ds. rosyjskich wpływów.

Sławomir Cenckiewicz, PiS, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, był przewodniczącym komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. On także jest wymieniany jako potencjalny przewodniczący komisji ds. rosyjskich wpływów.

Piotr Sak, Suwerenna Polska, prawnik z wykształcenia.

Jak komisja to nie może zabraknąć dwóch słynnych nazwisk: Janusza Kowalskiego (choć on sam widzi się bardziej jako świadek niż członek komisji) i Antoni Macierewicz.

Zaznaczmy, że zgodnie z ustawą powołującą komisję, jej członkowie nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji w komisji, co w praktyce oznacza pełną bezkarność, co do podejmowanych decyzji. Jednak opozycja zapowiada, że w przypadku ważnych wyborów pociągnie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu zarówno prezydenta Andrzeja Dudę, jak i członków komisji.

Niekonstytucyjna komisja ds. rosyjskich wpływów

Zarówno opozycja, jak i wszystkie środowiska prawnicze (oprócz około 40 adwokatów i radców prawnych związanych z obozem władzy), protestują przeciwko nowym przepisom. Komisja będzie bowiem miała uprawnienia prokuratora, jak i sądu, co jest pierwszym, ale nie jedynym, tak jawnym naruszeniem Konstytucji RP. Ustawa narusza m.in. prawo do sprawiedliwego procesu, domniemanie niewinności, a administracja państwowa w praktyce przejmuje rolę sądu, co narusza trójpodział władzy.

Senat odrzucił ustawę o badaniu wpływów rosyjskich, z powodu jej niekonstytucyjności. Prezydent, który powinien być strażnikiem konstytucji, tę ustawę podpisał. To skandaliczna i haniebna decyzja, to początek pełzającego zamachu stanu i podważenie podstaw demokratycznej Polski! — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) May 29, 2023

W wyniku prowadzonego przez nią śledztwa może pozbawić osobę prawa do pełnienia funkcji publicznych, które wiążą się z zarządzaniem środkami publicznymi, nawet na 10 lat. Co więcej, decyzje komisji będą ostateczne, a co za tym idzie - "skazanemu" nie przysługuje od nich odwołanie.

W teorii komisja ma analizować działania polskich władz od 2007 do 2022 roku, czyli od rządów Donalda Tuska, poprzez Ewę Kopacz i Beatę Szydło po Mateusza Morawieckiego ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do Rosji, w tym uzależniania m.in. energetyki od wpływów Kremla. Ma wziąć na tapet m.in. działania urzędników, udostępnianie informacji osobom trzecim, zawieranie umów, itd. Do jej uprawnień będzie należało: wzywanie świadków i biegłych, pozbawić dostępu do informacji niejawnych czy uchylać decyzje administracyjne. Wezwany będzie musiał się stawić na przesłuchanie - inaczej grozi mu grzywna do 50 tys. zł. Bardzo wygodne narzędzie podczas tegorocznej kampanii wyborczej.