Zarobki Polaków w górę. KO obiecała zmiany w podatkach

KO wyciąga rękę do przedsiębiorców. Nie będą już "maszynkami do wyciskania pieniędzy" Dość i koniec traktowania przedsiębiorców przez państwo jak maszynek do wyciskania pieniędzy – powiedział w sobotę poseł KO Arkadiusz Marchewka. Wśród propozycji KO wymienił także powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej i podwyższenie kwoty wolnej od podatku.