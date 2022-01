„Zarabiaj 10 000 euro z Santanderem na inflacji”. Uważaj, to oszustwo

fot. lma_ss / / Shutterstock

Santander Bank Polska ostrzega przed przestępcami podszywającymi się pod bank w mediach społecznościowych. Oszuści wyłudzają dane osobowe, numer telefonu oraz adres e-mail za pomocą reklam wykupionych m.in. na Facebooku oraz Instagramie. Zachęcają hasłem „Zarabiaj 10 tys. euro z Santanderem na inflacji”. Ich celem jest przejęcie dostępu do konta bankowego i kradzież środków pieniężnych.

Oszuści ponownie podszywają się pod Santander Bank Polska w mediach społecznościowych. W wykupionych reklamach zachęcają do zainwestowania pod szyldem „Zarabiaj 10 000 euro z Santanderem na inflacji”. Reklamy można spotkać m.in. na Facebooku i Instagramie. Po kliknięciu w link ofiara oszustwa zostaje przekierowana do fałszywego formularza, który wyłudza dane takie jak:

imię i nazwisko,

numer telefonu,

adres e-mail.

"Jeżeli ktoś to zrobi, to po chwili zadzwoni do niego osoba podszywająca się pod pracownika Santander Bank Polska. Będzie opowiadać o rzekomej wielkiej gotówce do wygrania, poprzez inwestowanie. W rzeczywistości to OSZUSTWO! Przestępcy w taki sposób przejmą przelaną im gotówkę, dalej będą zachęcać do kolejnych przelewów i oczywiście nigdy tych pieniędzy (a już tym bardziej żadnego zysku) nie zwrócą" – alarmuje Santander.

Osoby, które padły ofiarą oszustwa powinny jak najszybciej skontaktować się z bankiem. Santander Bank Polska przypomina także o pięciu zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Jak podaje: warto je stosować na co dzień:

Zastanów się, zanim klikniesz lub odpowiesz. Chroń swoje hasła. Chroń swój sprzęt i swoje informacje. Zachowaj dyskrecję w sieci i publicznie. Jeśli coś podejrzewasz – zgłoś to!

W ostatnim czasie oszuści wyłudzają dane osobowe oraz pieniądze na potęgę. Nie dalej jak kilka dni temu Poczta Polska ostrzegała przed fałszywymi SMS-ami z informacją o rzekomej konieczności dopłaty niewielkiej sumy do paczki. Przed przestępcami podszywającymi się pod instytucje ostrzegał także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wirtualni oszuści używają także innych metod - przykładowo zachęcają do rzekomej inwestycji w kryptowaluty. Osoby, które obawiają się, że mogły paść ofiarą kradzieży danych mogą sprawdzić w artykule pt. "Co zrobić, gdy padniemy ofiarą kradzieży danych osobowych?" jakie podjąć kroki.

