Zaprzysiężenie rządu w dobie koronawirusa. Jarosław Kaczyński wicepremierem

We wtorek o 14 prezydent dokonał zaprzysiężenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Uroczystość odbywa się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

Mateusz Morawiecki, premier, został powołany na stanowisko ministra cyfryzacji.

Jarosław Kaczyński objął tekę wicepremiera.

Prezydent powołał Piotra Glińskiego na wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz przewodniczącego Komitetu ds. pożytku publicznego.

Jarosław Gowin został powołany na urząd wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

Tadeusz Kościński powołany na ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Michał Kurtyka powołany na ministra klimatu i środowiska.

Marlena Maląg powołana na urząd ministra rodziny i polityki społecznej.

Grzegorz Puda powołany na ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Michał Cieślak oraz Michał Wójcik powołani na ministrów - członków Rady Ministrów.



Uroczystość miała odbyć się w poniedziałek, jednak rano kandydat na ministra edukacji i nauki poinformował o tym, że jest zakażony koronawirusem. Zostanie on powołany po odbyciu kwarantanny.

- Chciałbym Państwa poinformować, że przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa - poinformował w poniedziałkowy poranek kandydat na nowego ministra nauki i edukacji Przemysław Czarnek.

Prezydent powołał tylko tych ministrów, którzy dołączyli do rządu bądź w resortach których doszło do wydzielenia części kompetencji i przeniesienia ich do innych. Pozostali ministrowie dalej piastują swoje stanowiska. Są to:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Mariusz Kamiński Ministerstwo Infrastruktury: Andrzej Adamczyk Ministerstwo Zdrowia: Adam Niedzielski Ministerstwo Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro Ministerstwo Obrony Narodowej: Mariusz Błaszczak Ministerstwo Aktywów Państwowych: wicepremier Jacek Sasin Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Zbigniew Rau

W rządzie pozostają:

Michał Dworczyk – minister-członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber – minister-członek Rady Ministrów Konrad Szymański – minister do spraw Unii Europejskiej

Prezydent: Rekonstrukcja rządu nie jest codziennością, dlatego to ważny moment

Rekonstrukcja rządu nie jest w naszym państwie codziennością i dlatego zapewne jest ważnym momentem - powiedział prezydent Andrzej Duda we wtorek podczas uroczystości powołania nowych ministrów.

"To bardzo podniosła chwila, można powiedzieć - historyczna. Rekonstrukcja rządu nie jest w naszym państwie codziennością i dlatego zapewne jest ważnym momentem, który - mam nadzieję - spotkał się dziś z tą piękną pogodą na dobry omen, na to, aby taka właśnie piękna pogoda w szerokim tego słowa znaczeniu przyświecała Polsce, polskiemu społeczeństwu, Zjednoczonej Prawicy i polskiemu rządowi na ten cały czas najbliższych lat urzędowania, tego państwu z całego serca życzę" - powiedział prezydent.

Dziękuję całemu polskiemu rządowi, całej Zjednoczonej Prawicy, dziękuję tym ministrom, którzy pozostają w rządzie, ale także tym, których żegnamy, którzy kończą swoją służbę - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że rząd powołany po wyborach w 2019 roku praktycznie od razu zetknął się z ogromną trudnością - z pandemią koronawirusa, która - jak mówił - "dotknęła cały świat, w tym niestety także i nasz kraj".

"Po pierwsze kwestia życia i zdrowia obywateli, po drugie kwestia - cóż tu wiele mówić - ratowania polskiej gospodarki. To dzieło było, i jest realizowane. I chciałem z całego serca podziękować wszystkim państwu i za tamte cztery lata - wszystkim tym, którzy brali w nich udział, i za ten czas teraz, tego prawie roku niezwykle dzielnej, a bardzo często odważnej postawy, która wymagała wielkiej odpowiedzialności, odporności psychicznej, ale przede wszystkim wymagała niezwykłego wysiłku" - powiedział Duda.

"Dziękuję całemu polskiemu rządowi, dziękuję całej Zjednoczonej Prawicy, dziękuję i tym ministrom, którzy pozostają w rządzie, dziękuję panu premierowi, panom premierom, ale dziękuję także i tym ministrom, których żegnamy, którzy kończą swoją służbę" - podkreślił prezydent.

Dziękuję tym ministrom, którzy kończą swoją służbę - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania nowych ministrów. Prezydent szczególnie podziękował za współpracę b. minister rozwoju Jadwidze Emilewicz i b. ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu.

Prezydent w swoim wystąpieniu podziękował tym ministrom, którzy - jak mówił - "kończą swoją służbę". "Chciałem wśród nich - z mojego punktu widzenia przede wszystkim wymienić - panią wicepremier Jadwigę Emilewicz i pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego" - powiedział Andrzej Duda.

"Współpracowaliśmy z (b. minister rozwoju) Jadwigą Emilewicz nad rozwiązaniami dotyczącymi pakietów antyepidemicznych, walki z kryzysem koronawirusa, właśnie w sferze gospodarczej, dyskutując nad różnymi rozwiązaniami, by także ratować rynek pracy. Z (b. ministrem rolnictwa) Janem Krzysztofem Ardanowskim pracowaliśmy nad bardzo ważnymi sprawami polskiego rolnictwa, by mogło się rozwijać, by kwitło, a ludzie na polskiej wsi czuli, że są traktowani godnie, i że Polska dziękuje im za dostarczanie bezpieczeństwa żywnościowego" - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że odwołani ministrowie "dobrze przysłużyli się Rzeczpospolitej".

Nowy skład rządu zaprezentowany został w ubiegłą środę - liczba ministerstw zmniejszy się z 20 do 14, część resortów zostanie zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty.

