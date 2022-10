Koniec sklepów pod szyldem Żappka. Sieć ujednolica nazwy swoich placówek

/ Żabka

Żabka rezygnuje z bezobsługowych sklepów pod marką Żappka Store. Wszystkie będą działać pod jednym szyldem - Żabka Nano.

Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, sieć planuje ujednolicić nazwę swojego brandu. Część bezobsługowych sklepów od roku 2021 otwierano bowiem pod szyldem Żappka Store, identycznym jak nazwa aplikacji mobilnej Żabki. Część powstała już pod nazwą Żabka Nano.

W sumie takich placówek, w których nie ma pracowników, jest już około 50. Żabki Nano otwierają się jako sklepy w sklepie, m.in. w obrębie Leroy Merlin, Decathlonu czy klubu fitness. Żappki powstawały natomiast na osiedlach mieszkaniowych czy w centrach miast.

Jak działa bezobsługowy koncept Żabki? Sklep połączony jest z aplikacją żappka i nie ma w nim ani kas, ani obsługi. Placówka jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dzięki czemu klienci mogą korzystać z niego o dowolnej porze dnia czy nocy.

"Wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją żappka oraz aktywacja usługi Żappka Pay. Przed wejściem do sklepu aplikacja wygeneruje jednorazowy, przypisany do punktu kod QR, który należy zeskanować na czytniku przy drzwiach. Po zeskanowaniu kodu drzwi otworzą się automatycznie. Gdy będziemy już w środku, zakupy zajmą tylko chwilę – wystarczy wziąć z półki wybrane produkty i… wyjść" - wyjaśnia sieć. Zamontowany w Żappka Store system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. deep learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym sfinalizuje płatność za pomocą podpiętej do Żappka Pay karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

KaWa