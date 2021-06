Zakupy w Żabce całą dobę. Sieć otwiera sklep bez kas i kasjerów

/ Żabka

Czy wyobrażacie sobie sklepy bez kasjerów, otwarte całą dobę, w których do zrobienia zakupów wystarczy jedynie aplikacja? Właśnie tak będzie wyglądała wizyta w Żappka Store – sklepach, które pełnymi garściami czerpią z najnowszych technologii.

Jak informuje Biuro Prasowe Żabka Polska, od 14 czerwca klienci mogą zrobić zakupy w kilka sekund w pierwszym Żappka Store otwartym na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Sklep jest połączony z aplikacją żappka i nie ma w nim ani kas, ani obsługi. Placówka jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dzięki czemu klienci mogą korzystać z niego o dowolnej porze dnia czy nocy.

Żappka Store i sztuczna inteligencja

– Grupa Żabka rozwija koncepty w obszarze modern convenience, które odpowiadają na potrzeby współczesnych klientów. Oczekują oni wygodnych, szybkich rozwiązań, łączących świat cyfrowy z ich otoczeniem. Żappka Store precyzyjnie się w ten trend wpisuje. Razem z aplikacją żappka, z której korzysta już 5 mln użytkowników, współtworzy ekosystem cyfrowych rozwiązań ułatwiających życie naszym klientom – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka Polska.

Żappka Store to format, który powstał w laboratorium technologicznym Grupy Żabka i który opiera się na najnowszych technologiach, takich jak zaawansowane modele przetwarzania obrazu przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do obsługi klienta oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania zasilaniem, bezpieczeństwem i dostępnością sklepu.

W bezobsługowym Żappka Store początkowo znajdzie się w sumie ponad 300 różnych produktów, wśród nich słodycze, dania gotowe, przekąski słone i słodkie oraz napoje, a także gorąca, świeżo mielona kawa z ekspresu. W czasie ograniczeń pandemicznych w Żappka Store będzie mogła przebywać jedna osoba. W planach jest uruchomienie kolejnych Żappka Store w największych miastach w Polsce – drugi bezobsługowy punkt powstanie w Warszawie.

Jak zrobimy zakupy w Żappka Store?

Z komunikatu prasowego sieci dowiadujemy się, że nie będzie to skomplikowane. "Wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją żappka oraz aktywacja usługi Żappka Pay. Przed wejściem do Żappka Store aplikacja wygeneruje jednorazowy, przypisany do punktu kod QR, który należy zeskanować na czytniku przy drzwiach. Po zeskanowaniu kodu drzwi otworzą się automatycznie. Gdy będziemy już w środku, zakupy zajmą tylko chwilę – wystarczy wziąć z półki wybrane produkty i… wyjść".

Zamontowany w Żappka Store system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. deep learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym sfinalizuje płatność za pomocą podpiętej do Żappka Pay karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

ŁG