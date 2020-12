Zapowiedź dnia - 9 grudnia 2020 r.

Bankier.pl

Przed nami środa, 9 grudnia, 344. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Trzeci kwartał przerwał korektę cen mieszkań. „Stabilizacja stawek także w przyszłym roku” . Trzeci kwartał 2020 r. w większości największych polskich miast nie przyniósł kontynuacji spadków cen transakcyjnych mieszkań. Te rosną jednak znacznie wolniej niż przed rokiem. Widmo spadków cen, związane z nabierającą na sile pandemią.

„Cyberpunk 2077” od CD Projektu. 10 wykresów, które warto zobaczyć. „Cyberpunk 2077” wzbudza jeszcze większe zainteresowanie niż „Wiedźmin 3”, dotychczasowy największy hit CD Projektu. Oto zestaw wykresów, który pozwoli lepiej poznać sytuację największego polskiego producenta gier.

Ranking kont oszczędnościowych. Zarobimy połowę tego, co przed rokiem. 2,00 proc. w skali roku - to maksymalna stawka na kontach oszczędnościowych na rynku i to wśród ofert z dodatkowymi warunkami. Oferty z tzw. gwiazdkami zaliczyły spadek o 1 pp. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Widzieli wirusa, kiedy zobaczą pieniądze? Lekarze wciąż bez obiecanych dodatków. Niektórzy mają wykazać liczbę godzin spędzonych przy pacjencie zakażonym, niektórzy daty dyżurów na oddziałach covidowych, a inni – ile fizycznie stali przy łóżku chorego, który miał dodatni test na koronawirusa.

Glapiński: Wynik finansowy banków w 2020 spadnie o ponad połowę. W 2021 dalszy spadek. Wyniki naszych analiz pokazują, że mimo ogromnej skali szoku, strat z nim związanych i niepewności, system finansowy jako całość funkcjonuje i będzie funkcjonował stabilnie - powiedział prezes NBP.

Orban o budżecie UE: Dzieli nas centymetr od osiągnięcia porozumienia. Myślę, że mamy dobrą szansę, żeby zamknąć tę sprawę w tym tygodniu, podczas czwartkowego spotkania na szczycie UE - mówił w wywiadzie dla Polsat News i portalu Interia.pl we wtorek premier Węgier Viktor Orban.

W środę wieczorem rozmowy von der Leyen-Johnson ws. umowy po brexicie. W środę wieczorem w Brukseli odbędą się rozmowy miedzy szefową KE Ursulą von der Leyen oraz premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnson ws. umowy handlowej po brexicie.

Wydarzy się w Polsce

Sejm. Sejm, który dziś rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, zajmie się m.in. wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska, a dołączyła się do niego Lewica. Debata w tej sprawie zaplanowana jest na godz. 20.

Według sejmowego harmonogramu Sejm zajmie się dziś przygotowanym w resorcie sprawiedliwości projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, którego celem jest uściślenie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących pokrzywdzonym, szczególnie osobom małoletnim.

MSWiA, Policja. Dziś podczas sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwołanej na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej, przewidziano przedstawienie informacji wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego na temat działań Policji podczas protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów antyaborcyjnych. W posiedzeniu udział weźmie zarówno minister Kamiński, jak i komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Nauka. Dziś o godz. 12 odbędzie się wideokonferencja ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz wiceministrów MNiSW Włodzimierza Bernackiego i Wojciecha Murdzeka dotycząca Pakietu Wolności Akademickiej - projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. konstytucji dla nauki).

Wydarzy się na świecie

Praga. Prezydent RP Andrzej Duda złoży roboczą wizytę w Czechach, gdzie na Zamku na Hradczanach w Pradze spotka się z prezydentem Miloszem Zemanem. Jak poinformował PAP szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski, omówią oni m.in stan negocjacji wokół budżetu UE i współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Londyn. W Wielkiej Brytanii drugi dzień szczepień przeciw koronawirusowi. W zeszłym tygodniu brytyjska agencja ds. regulacji leków MHRA dopuściła do użycia szczepionkę opracowaną przez amerykański Pfizer i niemiecką BioNTech. W. Brytania stała się pierwszym państwem świata, które zatwierdziło tę szczepionkę i we wtorek jako pierwsze rozpoczęło szczepienia.

Bruksela. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i brytyjski premier Boris Johnson przy kolacji będą kontynuować rozmowy o przyszłości stosunków Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Bruksela. Konferencje prasowe poprzedzające szczyt Unii Europejskiej. Wystąpią na nich m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, Marosz Szefczovicz, Margrethe Vestager i Margaritis Schinas.

Berlin. Tradycyjne wystąpienie kanclerz Niemiec Angela Merkel w Bundestagu poprzedzające szczyt Unii Europejskiej.

Rzym. Premier Włoch Giuseppe Conte przedstawi w parlamencie informację rządu na temat unijnego Funduszu Odbudowy przed szczytem Unii Europejskiej.

Bruksela. Cotygodniowe posiedzenie kolegium Komisji Europejskiej. KE ma przedstawić nowe przepisy dotyczące baterii, które mają na celu stworzenie konkurencyjnego sektora ogniw w UE.

Baku. Wizyta prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w Azerbejdżanie, która zbiega się z defiladą wojskową w jego stolicy dla upamiętnienia zwycięstwa nad Armenią w wojnie o Górski Karabach.

Londyn. Do Izby Lordów wraca projekt ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym, do którego Izba Gmin przywróciła usunięte przez lordów budzące kontrowersje zapisy dotyczące Irlandii Północnej. Izba Lordów może zaakceptować projekt z tymi zapisami bądź jeszcze raz je usunąć i zwrócić go do Izby Gmin.

Londyn. Izba Gmin zacznie prace nad projektem ustawy o opodatkowaniu, który podobnie jak projekt ustawy o rynku wewnętrznym zawiera klauzule, pozwalające unieważnić zapisy dotyczące Irlandii Północnej z umowy o wystąpieniu z UE.

Paryż. Zarządzony przez prezydenta Emmanuela Macrona dzień żałoby narodowej we Francji po śmierci byłego prezydenta kraju (w latach 1974-81) Valery'ego Giscarda d'Estainga. Zmarł on 2 grudnia w wieku 94 lat.

Watykan. Audiencja generalna papieża Franciszka bez udziału wiernych, transmitowana z papieskiej biblioteki.

Kalendarium ekonomiczne 9 grudnia 2020 r.

Handel zagraniczny Niemiec (08:00)

Miesięczny PKB Norwegii (08:00)

Produkcja przemysłowa Hiszpanii (09:00).

Decyzja Banku Kanady ws. stóp procentowych (16:00)

Podsumowanie sesji

Polska: Słabość CD Projektu i fala zieleni w WIG20

USA: Dyskretne rekordy na nowojorskich giełdach

Kalendarium giełdowe

PCF Group - Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.

POLIMEXMS - NWZA ws. zmiany w składzie RN.

IFIRMA - Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję.

CDRL - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.

#TegoDnia 9 grudnia

1916 – Wydano rozporządzenie niemieckiego gubernatora gen. Hansa von Beselera o utworzeniu na okupowanych terenach zaboru rosyjskiego Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, emitującej marki polskie; w niepodległej Polsce marka pozostawała prawnym środkiem płatniczym do wprowadzenia złotego w 1924 r.

1922 – Gabriel Narutowicz został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na pierwszego prezydenta RP.

1948 – Założono Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie.

1952 – Utrzymujący się od 5 do 9 grudnia tzw. wielki smog londyński przyczynił się do śmierci ok. 12 tys. osób.

1968 – Amerykański naukowiec Douglas Engelbart przedstawił demonstrację komputerową, zwaną dziś Matką Wszystkich Demo, podczas której zaprezentował wiele rozwiązań wyprzedzających swoje czasy i stosowanych do dziś, m.in.: okna, hipertekst, wideokonferencję, mysz komputerową i procesor tekstu.

1980 – W Krzywopłotach pod Karlinem podczas prac wiertniczych doszło do erupcji i zapłonu ropy naftowej.

1990 – W II turze wyborów prezydenckich Lech Wałęsa pokonał Stanisława Tymińskiego.

1991 – W Rzymie odbyła się prezentacja Fiata Cinquecento.

2005 – Rozpoczęto budowę Gazociągu Północnego.

2011 – W Brukseli został podpisany traktat akcesyjny Chorwacji z Unią Europejską.

Źródła: PAP, Investing.com, Wikipedia