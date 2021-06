Zapowiedź dnia - 8 czerwca 2021 r.

/ Bankier.pl

Przed nami wtorek, 8 czerwca, 159. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Prognozy dla złotego uległy poprawie. Kurs franka ma spaść poniżej 4 zł. Rynkowy konsensus zakłada, że potencjał do dalszej aprecjacji polskiej waluty powoli się wyczerpuje. Niższe prognozy pojawiły się za to w przypadku franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.

Najlepsze lokaty kwartalne ze wzrostami w czerwcu. Maksymalna stawka na lokatach kwartalnych na 100 000 zł wzrosła z 0,60 do 0,90 proc. w skali roku. To efekt podniesienia oprocentowania przez lidera tabeli. Najwyższe oprocentowanie dostępne na ten termin to jednak 2,00 proc. w skali roku.

Ruch w salonach samochodowych wraca do normy. TOP20 modeli w maju. Na rynku sprzedaży nowych aut sytuacja powoli się stabilizuje i wraca do normalności notowanej przed pandemią koronawirusa.

Rząd Czech zwróci się do TSUE o nałożenie 5 mln euro kary dziennie na Polskę ws. Turowa. Rząd Czech zwróci się w najbliższych dniach do TSUE o nałożenie 5 mln euro kary dziennie na Polskę za niewykonanie decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu działalności wydobywczej kopalni odkrywkowej Turów.

Amerykański konsument nie zadłuża się tak szybko, jak na to liczono. Kwietniowy przyrost kredytu konsumenckiego w Stanach Zjednoczonych okazał się słabszy od oczekiwań analityków.

USA: odzyskano okup za atak na Colonial Pipeline. Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło w poniedziałek, że służbom udało się odzyskać większość z wartego 4,4 mln dolarów okupu zapłaconego w kryptowalucie hakerom atakującym sieć rurociągów Colonial Pipeline.

Wydarzy się w Polsce

Zdrowie. 13:30 Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych oraz inwestycjach w edukację na poziomie studiów licencjackich i magisterskich tej grypy zawodowej.

Ministerstwo finansów. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceminister finansów i zastępczyni szefa KAS Anna Chałupa, podpiszą w Warszawie list intencyjny w sprawie powołania uczelni wyższej kształcącej kadry resortu finansów.

Ministerstwo finansów. 15:00. Spotkanie prasowe online nt. podatnika bezgotówkowego - udział wezmą: minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński oraz wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Giełda. XII Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG - dzień 1/2

Rolnictwo. 09:30 Konferencja prasowa online dotycząca uruchomienia drugiego naboru w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Media. 10:00 Debata online towarzyszącą prezentacji raportu "Modele biznesowe mediów po pandemii"

Szkoły. 10:00 Konferencja prasowa, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki ogólnopolskiego Rankingu Szkół LGBTQ+ 2021

Prawo. 13:00 Międzynarodowa konferencja prasowa "Stop naruszaniu traktatów przez Unię Europejską", organizowana przez Instytut Ordo Iuris

Demografia. 14:00 Debata WEI pt. "Ilu nas będzie? – Wyzwania demograficzne dla Polski"

Prezydent. 12:45 - Andrzej Duda złoży wizytę w zakładzie Pronar sp.

Wydarzy się na świecie

Świat. Na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Oceanów, który został ustanowiony przez ONZ w 2008 r. w celu zwrócenia uwagi na problem zanieczyszczenia oceanów oraz konieczność korzystania z ich zasobów w zrównoważony sposób.

Bruksela. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Rada ma ustalić podejście ogólne do rozporządzenia o przelewach wierzytelności. Rozporządzenie to ustanowi jednolite przepisy wskazujące, któremu prawu krajowemu podlega transgraniczny przelew wierzytelności. Ministrowie mają też ustalić podejście ogólne do rozporządzenia o transgranicznej e-sprawiedliwości w Europie (e-CODEX). Pozwoli ono organom sądowym na bezpieczną komunikację. Nowo proponowane przepisy formalnie ustanowiłyby system e-CODEX na szczeblu UE, zapewniając mu jasną podstawę prawną.

Bruksela. Debata na temat reakcji UE na zmuszenie przez Białoruś samolotu Ryanair do lądowania w Mińsku. Po zmuszeniu samolotu linii Ryanair do lądowania w Mińsku i aresztowaniu białoruskiego dziennikarza, posłowie przedyskutują reakcję UE z szefem unijnej polityki zagranicznej Josepem Borrellem.

Meksyk. Wiceprezydent USA Kamala Harris spotka się z prezydentem Meksyku Andresem Manuelem Lopezem Obradorem.

Ezeiza (Argentyna). Przylot samolotu z Rosji z pierwszą partią substancji czynnej do produkcji szczepionek Sputnik V w argentyńskim laboratorium.

Genewa. Drugi dzień konferencji ministerialnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, tym razem online; do 19 czerwca.

Kalendarium ekonomiczne 8 czerwca 2021 r.

08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa m/m (4/2021)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (5/2021)

11:00 - UE - PKB (I/2021)

14:30 - USA - Bilans handlowy (4/2021)

Podsumowanie sesji

Polska: Zmarnowana szansa na GPW. Spadki banków, zaskoczenie CI Games

USA: Na Wall Street przewaga lekkich spadków

Kalendarium giełdowe

CDPROJEKT – Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.

POLIMEXMS – ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczenia zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji na kapitał zapasowy.

MOBRUK – ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

13:00 - SESCOM - Konferencja prasowa spółki

#TegoDnia 8 czerwca

793 – Pierwszy odnotowany najazd wikingów na ziemię brytyjską.

1533 – Poświęcono Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu.

1783 – Rozpoczęła się erupcja islandzkiego wulkanu Laki, największa w czasach historycznych.

1867 – Po utworzeniu Austro-Węgier cesarz Austrii Franciszek Józef I został koronowany na króla Węgier.

1949 – W Wielkiej Brytanii ukazała się powieść Rok 1984 George’a Orwella.

1996 – Powstała Akcja Wyborcza Solidarność.

2003 – Zakończyło się dwudniowe referendum europejskie. Frekwencja wyniosła 58,85%, a 77,45% głosujących opowiedziało się za wejściem Polski do Unii Europejskiej.

2004 – Hu Jintao jako pierwszy przywódca ChRL złożył wizytę w Polsce.

2007 – Rozpoczęła się dwudniowa wizyta prezydenta USA George’a W. Busha w Polsce.

2008 – Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1 – GP Kanady 2008.

2012 – Rozpoczęły się XIV Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej rozgrywane w Polsce i na Ukrainie. W meczu inauguracyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska zremisowała z Grecją 1:1.

