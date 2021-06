Zapowiedź dnia - 4 czerwca 2021 r.

/ Bankier.pl

Przed nami piątek, 4 czerwca, 155. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Polski rynek sztuki bije rekordy. Pandemia pomogła. Rok 2020 r. dla wielu segmentów rynku stanowił prawdziwy annus horribilis. Nie można tego powiedzieć o rynku sztuki i aktywów, który święcił triumfy.

Ruszyliśmy w Polskę. Rośnie zainteresowanie bonem turystycznym. Rośnie zainteresowanie programem Polski Bon Turystyczny, który jest formą wsparcia dla rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa.

Sklepy otwarte w niedzielę. Na jakich zasadach działają Żabka, Biedronka, Polomarket, Carrefour i inne? Niedziela niehandlowa nie dla wszystkich. Część sklepów w Polsce jest otwarta przez siedem w dni w tygodniu. Klienci mogą zrobić zakupy w marketach świadczących usługi pocztowe, otwartych na stacjach benzynowych oraz gdy za ladą stoi właściciel.

Wiceminister: Domy do 70 mkw. bez zezwolenia nie dają przyzwolenia na samowolę budowlaną. Przepisy dot. budowy domów do 70 mkw. w ramach Polskiego Ładu nie będą wprowadzone specustawą - mówiła PAP wiceszefowa MRPiT Anna Kornecka.

Komisja Europejska zapowiada uruchomienie "portfela tożsamości cyfrowej". Komisja Europejska ogłosiła w czwartek plany uruchomienia "portfela tożsamości cyfrowej". Ma on umożliwić obywatelom UE dostęp do usług publicznych i prywatnych za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Rosja zrezygnuje z aktywów dolarowych w Funduszu Dobrobytu Narodowego. Rosja w najbliższych miesiącach zrezygnuje z dolara amerykańskiego w strukturze Funduszu Dobrobytu Narodowego (FNB) - poinformował w czwartek minister finansów Anton Siłuanow.

Wydarzy się w Polsce

Polska-Białoruś. Przebywająca w Polsce liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zostanie w piątek przyjęta przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rozmowa - jak zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski - ma dotyczyć sytuacji na Białorusi oraz represji wobec Polaków w tym kraju.

Potem w hotelu Bristol Cichanouska spotka się w obecności mediów z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, a w samo południe wspólnie odsłonią pomnik Solidarności.

Wieczorem na dziedzińcu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Odbiorą ją Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa i Wołha Kawalkowa – Białorusinki walczące o wolność i demokrację w swoim kraju.

Gdańsk. 09:00 Cd. procesu ws. organizacji koncertu WOŚP w Gdańsku wstyczniu 2019 r., podczas którego dokonano zamachu na życie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Historia. 10:30 Uroczystość odsłonięcia pomnika premiera Jana Olszewskiego,z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych (Gmina Halinów, powiat miński).

Wydarzy się na świecie

Bruksela. Na posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii ministrowie będą dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie stanowiska Rady co do dwóch wniosków dotyczących europejskiej reformy zarządzania ruchem lotniczym, zwanej jednolitą europejską przestrzenią powietrzną (SES). Obejmują one przekształcenie rozporządzenia w sprawie wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i zmianę rozporządzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. SES ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania ruchem lotniczym w UE.

Bruksela. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli spotka się z prezydentem Tunezji Kaisem Saidedem i prezydentem Słowenii Borutem Pahorem. Z Pahorem spotka się również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Petersburg. Prezydent Rosji Władimir Putin weźmie udział w Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Petersburgu i wystąpi na sesji plenarnej. W dyskusji uczestniczyć będą poprzez łącze wideo: kanclerz Austrii Sebastian Kurz i emir Kataru Tamim ibn Hamad as-Sani.

Pekin. 32. rocznica brutalnego stłumienia prodemokratycznych demonstracji na Placu Tiananmen w 1989 roku. W Hongkongu drugi rok z rzędu władze zakazały upamiętnienia tych wydarzeń, uzasadniając tę decyzję trwającą pandemią Covid-19.

Kopenhaga. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Danii, Estonii, Litwy i Łotwy.

Londyn. Spotkanie ministrów finansów państw grupy G7 (do soboty).

Oksford. Ostatni dzień spotkania ministrów zdrowia państw grupy G7.

Kalendarium ekonomiczne 4 czerwca 2021 r.

11:00 - UE - Sprzedaż detaliczna (4/2021)

14:30 - USA - Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (5/2021)

14:30 - USA - Stopa bezrobocia (5/2021)

16:00 - USA - Nowe zamówienia w przemyśle m/m (4/2021)

Podsumowanie sesji

Polska: Dzień bez sesji (Boże Ciało)

USA: Wall Street kończy dzień na minusach, ale część strat została odrobiona

Kalendarium giełdowe

UNIMOT – Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,97 zł na akcję.

ASSECOPOL – Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,11 zł na akcję.

TARCZYNSKI – Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

VAKOMTEK – Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

#TegoDnia 4 czerwca

1413 – Książę mazowiecki Janusz I Starszy potwierdził i rozszerzył prawa miejskie Warszawy.

1764 – Sejm konwokacyjny powołał Komisję Skarbową Koronną.

1792 – George Vancouver przyłączył do korony brytyjskiej tereny wokół Puget Sound w dzisiejszym stanie Waszyngton na zachodnim wybrzeżu USA.

1817 – Cesarz Franciszek II Habsburg zatwierdził statut Fundacji Ossolineum, założonej we Lwowie przez hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

1896 – Henry Ford odbył premierową, nocną jazdę przez Detroit swym pierwszym prototypem samochodu Ford Quadricycle z silnikiem na etanol.

1940 – Kampania francuska: zakończyła się ewakuacja brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego z Dunkierki.

1952 – W Lublinie założono przedsiębiorstwo cukiernicze „Solidarność”.

1955 – Powołano Instytut Badań Jądrowych.

1989 – Chińskie wojsko krwawo stłumiło pokojową demonstrację na rzecz demokracji na placu Tian’anmen w Pekinie.

1989 – Odbyła się I tura pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu, zakończonych miażdżącym zwycięstwem obozu „Solidarności”.

1992 – Sejm RP odwołał w nocy z 4 na 5 czerwca mniejszościowy rząd Jana Olszewskiego (tzw. noc teczek).

