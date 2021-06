Zapowiedź dnia - 28 czerwca 2021 r.

/ Bankier.pl

Przed nami poniedziałek, 28 czerwca, 179. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Trzymamy w bankach już ponad bilion złotych. A zyski rekordowo niskie. Mamy już w bankach ponad bilion złotych, ponad dwa razy więcej niż raptem osiem lat temu. Niestety rekordowo niskie stopy procentowe powodują, że potężna kwota przynosi lichy zwrot.

Ministerstwo Aktywów Państwowych chwali się wynikami spółek Skarbu Państwa. Sprawdzamy, jak jest naprawdę. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin wychwalał w sejmie spółki, znajdujące się pod jego pieczą. Dowodem na dobre zarządzanie miał być wzrost ich wartości na giełdzie. To jednak wypinanie piersi po medal, który się nie należy.

Nadchodzi abolicja podatkowa. Resort finansów przygotował przepisy dotyczące abolicji podatkowej. Od lipca do końca grudnia przyszłego roku będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany, i zapłacić 8-procentowy podatek.

Nie chcemy już rezygnować z urlopów z powodu pandemii. Nie chcemy już rezygnować z urlopów z powodu pandemii. Obecnie 46,6 proc. osób deklaruje wyjazd na wypoczynek, kiedy przed rokiem zapowiadało go 37,4 proc. - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".

Fuzja Orlenu i Lotosu. Niebawem mija ważny termin. 14 lipca mija termin wykonania zobowiązań nałożonych w ubiegłym roku przez Komisję Europejską na Orlen i Lotos, by mogło dojść do fuzji obu koncernów. Obecnie widać, że jest to termin niemożliwy do dotrzymania.

Polska szykuje trzecią dawkę szczepionki. Rząd negocjuje dostawy kolejnej dawki szczepionki przeciw COVID-19; za rozmowy odpowiedzialna jest Komisja Europejska - donosi w niedzielę "Dziennik Gazeta Prawna". Według informacji gazety dla Polski zagwarantowane ma być ponad 30 mln dawek.

51 procent młodych Amerykanów pozytywnie ocenia socjalizm. 51 procent Amerykanów w wieku od 18 do 34 lat pozytywnie ocenia socjalizm - wynika z sondażu, przeprowadzonego przez pracownie Axios/Momentive. W tej grupie wiekowej 46 procent osób ma negatywny stosunek do kapitalizmu.

Wydarzy się w Polsce

V4. W ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej dziś w Rogalinie spotkają się szefowie dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich. Gospodarzem spotkania, które odbędzie się w historycznym zespole pałacowo-parkowym w Rogalinie pod Poznaniem, jest szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Węgiel. 09:30 Konferencja prasowa pt. "Co dalej z węglem? Mazowsze rozpoczyna konsultacje", prezentacja szczegółów projektu poddawanego konsultacjom, wyniki badań wpływu nowych przepisów na zdrowie mieszkańców oraz badań opinii publicznej nt. zakazu palenia węglem na Mazowszu, z udziałem m.in. marszałka województwa Adama Struzika

Rzemiosło. 09:30 Spotkania promujące Program "Polski Inkubator Rzemiosła”.

Samorządy. 11:00 Prezentacja online Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 przygotowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

VAT. 13:30 Webinar Ministerstwa Finansów pt. "Pakiet VAT e-commerce"

Polski Ład. 12:00 Spotkanie prasowe online nt. repatriacji w programie Polski Ład z udziałem wiceministra finansów Jana Sarnowskiego.

Prezydent. Andrzej Duda odwiedzi dziś Lubelszczyznę; w Zalesiu (gm. Ryki) spotka się z mieszkańcami. Planowane jest wystąpienie prezydenta RP. Wcześniej prezydent złoży wieniec pod pomnikiem majora Mariana Bernaciaka „Orlika” oraz zasadzi Dąb Pamięci przy OSP Zalesie.

Wydarzy się na świecie

Watykan. Papież Franciszek przyjmie na audiencji sekretarza stanu USA Antony Blinkena.

Rzym. Spotkanie ministerialne Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu, w którym udział wezmą między innymi amerykański sekretarz stanu Antony Blinken i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Moskwa. Spotkanie w formie wideokonferencji prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Genewa. Trwa 47. sesja Rady Praw Człowieka ONZ; do 15 lipca.

Odessa. Ukraińsko-amerykańskie ćwiczenia morskie na Morzu Czarnym (do 10 lipca).

San Isidoro. Lekarz Maradony, Leopoldo Luciano Luque, ma zostać przesłuchany przez argentyńskich sędziów badających okoliczności śmierci piłkarza.

Saint-Denis. Na Reunion, należącej do Francji wyspie na Oceanie Indyjskim odbędzie się 7. Sympozjum Marynarki Wojennej Oceanu Indyjskiego (IONS), w którym Francja przejmuje przewodnictwo na dwa lata (do 1 lipca).

Kalendarium ekonomiczne 28 czerwca 2021 r.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury BIEC (09:00)

Podsumowanie sesji

Polska: WIG broni maksimów. Entuzjazmu jednak brak

USA: S&P 500 z kolejnym rekordem. Banki liderami wzrostów

Zobacz tabele notowań | Aktualne notowania kontraktów na indeksy |

Kalendarium giełdowe

SHOPER – Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

10:00 - ORANGEPL - Konferencja prasowa spółki

Prezentacja strategii Orange Polska.

11:00 - DEKPOL - Konferencja prasowa spółki

Uroczyste zakończenie I etapu Sol Marina - konferencja online.

Liczne WZA – więcej w naszym Kalendarium

Pełne kalendarium spółkowe | Wiadomości z rynków | Komunikaty ESPI

#TegoDnia 28 czerwca

1569 – Zakończyły się negocjacje w sprawie Unii lubelskiej – porozumienia pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego

1834 – W Paryżu ukazał się pierwodruk Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

1859 – W angielskim Newcastle upon Tyne odbyła się pierwsza w historii wystawa psów rasowych.

1902 – Kongres Stanów Zjednoczonych upoważnił rząd do nabycia francuskiej koncesji na wybudowanie Kanału Panamskiego.

1924 – Rozporządzeniem prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego zostało powołane przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe.

1945 – Powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

1950 – Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

1956 – W Poznaniu doszło do protestów robotniczych znanych jako „Poznański Czerwiec”, krwawo stłumionych przez wojsko i milicję.

1972 – Papież Paweł VI wydał bullę Episcoporum Poloniae coetus, która normalizowała stosunki prawne między PRL a Watykanem oraz ustalała nowy kościelny podział administracyjny na Ziemiach Odzyskanych.

2006 – W Gdańsku otwarto Muzeum Bursztynu.

2020 – Pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrywa Andrzej Duda z wynikiem 43,50% i przechodzi do drugiej tury, razem z Rafałem Trzaskowskim

Źródła: PAP, Investing.com, Wikipedia