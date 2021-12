Zapowiedź dnia - 27 grudnia 2021 r.

/ Bankier.pl

Przed nami poniedziałek, 27 grudnia, 361. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

W każdym banku ponad 5 procent – rosną stawki dla hipotek ze stałą stopą. Rośnie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Dotyczy to także kredytów z okresowo stałym wskaźnikiem, gdzie stawki w grudniu przekraczały granicę 5 proc. Sprawdzamy, o ile więcej trzeba zapłacić za gwarancję niezmienności raty.

Zmiany dla kierowców w 2022 r. – nowe przepisy, podwyżki i ułatwienia. Wejście w życie nowego taryfikatora mandatów i punktów karnych – to największa zmiana jaka czeka polskich kierowców w 2022 r. Na tym jednak lista zmian się nie kończy. Większość zmian można jednak podsumować jednym słowem – podwyżki.

LPG rozpycha się na drogach. Jeździmy rekordową liczbą samochodów na gaz. Przez ostatni rok ceny LPG mocno wzrosły. Tymczasem bardzo wielu Polaków wybrało właśnie gazowe paliwo dla swojego samochodu. Sprawdzamy, gdzie było najwięcej takich osób.

Gazprom: gaz płynący do Niemiec wraca rewersem do Polski i na Ukrainę. Rosyjski koncern paliwowy Gazprom uznał za nierozsądną odsprzedaż gazu przez Niemcy do Polski w warunkach gwałtownie rosnących cen - podała w niedzielę agencja AFP.

Polska firma zaczęła testy robotycznych doręczycieli jedzenia. Roboty dowożące jedzenie i zakupy pod drzwi mają być już wkrótce nowością na polskim rynku dostaw.

Rozmowy na linii NATO - Rosja 12 stycznia. Rosja potwierdziła w niedzielę, że otrzymała propozycję NATO, aby 12 stycznia przyszłego roku rozpocząć obustronne rozmowy na temat bezpieczeństwa w Europie.

Francja wprowadzi obowiązkowy paszport szczepionkowy. Rzecznik rządu Francji Gabriel Attal poinformował, że wariant omikron odpowiada już za około 20 proc. zakażeń koronawirusem i z tego względu w pierwszej połowie stycznia przyjęta zostanie ustawa w sprawie obowiązku posiadania paszportu szczepionkowego.

Wydarzy się w Polsce

Prezydent. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Poznaniu odbędą się główne uroczystości związane ze 103. rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego. W tym roku po raz pierwszy rocznica obchodzona jest jako święto państwowe - Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Polski Ład. 10:00 Konferencja prasowa pt. "Skutki Polskiego Ładu dla samorządów i prezentacja raportu pn. Finanse samorządów terytorialnych po pandemii", z udziałem m.in. prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Lewica. 11:10 Konferencja prasowa Lewicy domagającej się od premiera informacji wobec kogo użyto Pegasusa z udziałem Tomasza Treli i Beaty Maciejewskiej

Polski Ład. 11:00 Konferencja prasowa, której tematem będzie "Polski Ład - rozwiązania dla przedsiębiorców", z udziałem m.in. Piotra Nowaka - ministra rozwoju i technologii.

Wydarzy się na świecie

Wiedeń. Wznowienie negocjacji światowych mocarstw z Iranem na temat możliwości powrotu do umowy nuklearnej z 2015 roku. Rozmowy zostały przerwane na początku grudnia. Delegacje europejskich sygnatariuszy paktu miały w swoich krajach zastanowić się nad wysuniętymi przez Iran propozycjami, o których w kuluarach rozmów mówiło się, że są raczej niemożliwe do przyjęcia przez zachodnich negocjatorów. W negocjacjach w Wiedniu uczestniczą przedstawiciele Iranu oraz delegacje Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Chin, Rosji i UE, a także pośrednio USA.

Rangun (Birma).Zapowiedziane wydanie wyroku w sprawie pozbawionej władzy przez armię demokratycznej przywódczyni 76-letniej Aung San Suu Kyi. Jest oskarżona o nielegalne posiadanie krótkofalówek i urządzeń zakłócających sygnał, za co grożą odpowiednio trzy lata i rok więzienia. Suu Kyi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, została już skazana na cztery lata za nawoływanie do buntu i złamanie przepisów covidowych, ale ten wyrok skrócono później do dwóch lat pozbawienia wolności w miejscu, w którym przebywa obecnie.

Nowy Jork. Oczekiwany jest wyrok w procesie Ghislaine Maxwell, oskarżonej o pomaganie finansiście Jeffreyowi Epsteinowi w wykorzystywaniu seksualnym nieletnich. Epstein, przyznał się w 2008 roku do zarzutów o wykorzystywanie nieletnich i stręczycielstwo, został oskarżony w lipcu 2019 roku. Miesiąc później popełnił samobójstwo w więzieniu. Maxwell aresztowano w 2020 roku.

Pietrozawodsk (Rosja). Oczekiwane ogłoszenie wyroku w toczącym się przed sądem miejskim w Pietrozawodsku nowym procesie historyka Jurija Dmitrijewa, oskarżonego o czyny seksualne wobec niepełnoletniej przybranej córki. W 2020 roku sąd w Pietrozawodsku skazał go na 3,5 roku więzienia. Następnie regionalny Sąd Najwyższy w republice Karelii uwzględnił apelację prokuratury i zaostrzył wyrok do 13 lat kolonii karnej. Wyrok ten Dmitrijew zaskarżył do Sądu Najwyższego, który zwrócił akta sprawy do sądu w Pietrozawodsku. Stowarzyszenie Memoriał uważa, że sprawa karna wobec działacza została sfingowana z powodów politycznych, na podstawie hańbiących dla reputacji Dmitrijewa artykułów kodeksu karnego. W obronie Dmitrijewa wypowiedziało się wiele osób publicznych. O jego uwolnienie apelowały służby dyplomatyczne UE i polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Tbilisi. Sąd Miejski rozpozna sprawę byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego, oskarżonego o roztrwonienie środków budżetowych w szczególnie dużej kwocie. Prezydent Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013 został wcześniej skazany zaocznie za nadużycia władzy w czasie pełnienia urzędu. On sam uważa, że sprawy karne wszczęte wobec niego po dojściu do władzy oponentów z partii Gruzińskie Marzenie są motywowane politycznie. Saakaszwili od 1 października br., gdy wrócił do Gruzji pomimo ciążących na nim prawomocnych wyroków pozbawienia wolności, przebywa w tbiliskim więzieniu.

San Diego. Upływa termin, w jakim gubernator Kalifornii Gavin Newsom ma się wypowiedzieć w sprawie ewentualnego przedterminowego, warunkowego zwolnienia z więzienia Sirhana Sirhana, w 1969 roku skazanego na karę śmierci za zabójstwo w 1968 roku demokratycznego senatora i kandydata na prezydenta USA Roberta F. Kennedy'ego (RFK).

Kalendarium ekonomiczne 27 grudnia 2021 r.

Indeks Fed z Dallas dla przemysłu (16:30)

Podsumowanie sesji

Wigilia była dniem bez sesji w Polsce i USA

Kalendarium giełdowe

LIVECHAT - Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/2022 w wysokości 1,14 zł na akcję.

PBKM - Dzień wykupu akcji spółki przez Vita 34 AG i AOC Health GmbH po cenie 104,41 zł za akcję.

PUNCHPUNK - ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

#TegoDnia 27 grudnia

537 – Poświęcono świątynię Hagia Sophia w Konstantynopolu.

1703 – Zawarto brytyjsko-portugalskie porozumienie handlowe.

1845 – John L. O’Sullivan sformułował tzw. koncepcję „Boskiego Przeznaczenia”, mającą wyjaśniać przyczyny amerykańskiej ekspansji.

1917 - W Rosji ogłoszono dekret o nacjonalizacji banków.

1918 – Wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które miało na celu wyparcie Niemców z Wielkopolski i przyłączenie jej do odradzającej się Rzeczypospolitej;

1928 – Powstało państwowe przedsiębiorstwo Linie Lotnicze LOT.

1929 – W ZSRR zakończono program nowej polityki ekonomicznej NEP.

1945 – Weszły w życie postanowienia konferencji z Bretton Woods w USA. Powstały Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.

1979- We włoskiej miejscowości Cortina d’Ampezzo odbył się pierwszy w historii konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zwyciężył Austriak Toni Innauer.

1983 – Papież Jan Paweł II spotkał się w więzieniu z Ali Ağcą.

1984 – W Toruniu przed Sądem Wojewódzkim rozpoczął się proces funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oskarżonych o uprowadzenie i zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki.

Źródła: PAP, Wikipedia