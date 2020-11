Zapowiedź dnia - 25 listopada 2020 r.

Bankier.pl

Przed nami środa, 25 listopada, 330. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Pandemia a bankowość. Padły kolejne rekordy. W wyniku pandemii część klientów banków przeniosła się do kanałów zdalnych, a bankowcy odnotowali kolejne rekordy.

Kupujący mieszkania pełni nadziei. Ceny ofertowe zaczęły spadać [Raport Bankier.pl]. W większości dużych polskich miast październik przyniósł obniżkę cen ofertowych mieszkań – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Jak "frankowym" bankom idzie w sądach? Sprawdzamy, co mówią akcjonariuszom. Tylko cztery z giełdowych banków pokazały w raportach kwartalnych dane o liczbie wygranych i przegranych spraw sądowych dotyczących kredytów opartych na frankach, wynika z analizy Bankier.pl

PKO BP odzyskuje koronę w WIG20. Nowa fala wyhamowała. PKO BP znów jest najważniejszą spółką w indeksie WIG20. To zmiana o tyle ciekawa, że wcześniej w 2020 roku tytuł ten przejęły spółki z tzw. nowej gospodarki, teraz jednak znów znalazły się one za plecami reprezentanta tzw. starej gwardii.

Morawiecki będzie rozmawiał z Orbanem. W czwartek w Budapeszcie odbędzie się spotkanie premiera Mateusz Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem; głównym tematem rozmowy będą trwające negocjacje budżetowe w Unii Europejskiej.

Koronawirus u norek będzie zwalczany z urzędu. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u norek będzie chorobą zwalczaną z urzędu - przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Projekt trafił do prac rządowych.

Wydarzy się w Polsce

WallStreet 24. Dziś o 10:00 rusza konferencja WallStreet24 on-line organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To największe w Polsce doroczne spotkanie inwestorów, ekspertów, przedstawicieli spółek i instytucji rynku kapitałowego. Konferencja potrwa do piątku włącznie. Bankier.pl jest partnerem medialnym wydarzenia. Dostęp do części wydarzeń jest darmowy – więcej na stronie organizatora.

Senat. Dzisiaj Senat rozpocznie trzydniowe posiedzenie; zajmie się nowelizacją ustawy covidowej, której celem jest wypłacanie dodatków za pracę z pacjentem z COVID-19 jedynie pracownikom medycznym skierowanym do niej, a nie wszystkim w nią zaangażowanym.

Senat. Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych CIT. Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych. W porządku obrad jest również nowelizacja ustawy wprowadzającą estoński CIT dla firm. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki świąteczne. Spotkanie prasowe Deloitte "Święta podczas pandemii, czyli Mikołaj zachowa dystans... do dużych wydatków" oraz prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce "Zakupy świąteczne 2020" (10:00)

Orlen. Briefing prasowy online z udziałem prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka nt. zaawansowania budowy trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych we włocławskim Anwilu (11:00).

Film. 14. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków online, organizowany przez Fundację Sztuki Arteria (do 6.12.)

IPN. Instytut Pamięci Narodowej ogłosi dziś w południe laureatów nagrody "Kustosz Pamięci Narodowej", przyznawanej za aktywne upamiętnianie historii narodu polskiego z lat 1939–89. Nagroda ta zostanie przyznana po raz dziewiętnasty.

Wydarzy się na świecie

Londyn. Brytyjski minister finansów Rishi Sunak przedstawi w Izbie Gmin ogólny plan wydatków na rok finansowy 2021-22. Na razie zastąpi on pełen budżet, którego prezentacja została odłożona z powodu niepewności związanej z epidemią koronawirusa.

Berlin. Spotkanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel z premierami krajów związkowych, poświęcone walce z koronawirusem.

Bruksela. Ciąg dalszy sesji Parlamentu Europejskiego.

Londyn. Cotygodniowa sesja poselskich pytań do premiera Borisa Johnsona. Z powodu jego izolacji po kontakcie z osobą zakażoną po raz drugi odbędzie się w formie zdalnej.

Palma. Szczyt Hiszpania-Włochy z udziałem szefów rządów obu krajów Pedro Sancheza i Giuseppe Contego.

Tokio. Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi kończy dwudniową wizytę w Japonii, skąd uda się do Korei Południowej, gdzie podejmie go szefowa dyplomacji tego kraju Kang Kiung Wha (do 27 listopada).

Mińsk. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow rozpocznie wizytę na Białorusi (do 26 listopada). Zostanie przyjęty przez Alaksandra Łukaszenkę. Przeprowadzi też rozmowy z szefem MSZ Uładzimirem Makiejem.

Nowy Jork. Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi sytuację w Syrii.

Bangkok. Kolejna antyrządowa manifestacja sił demokratycznych Tajlandii.

Watykan. Audiencja generalna papieża Franciszka bez udziału wiernych, transmitowana z biblioteki w Pałacu Apostolskim.

Kalendarium ekonomiczne 25 listopada 2020 r.

Stopa bezrobocia w Polsce (10:00)

PKB USA (14:30)

Dochody i wydatki Amerykanów (16:00)

Oczekiwania inflacyjne w USA (16:00)

Protokół z posiedzenia FOMC (20:00)

Podsumowanie sesji

Polska: Mocny finisz na GPW. Wzrosty KGHM-u i JSW

USA: Rynek przeszedł w tryb "risk-on". Dow Jones powyżej 30 000 pkt., złoto w dół

Kalendarium giełdowe

CDPROJEKT ECHO ARTIFEX VIVID TIM FAMUR MLSYSTEM – Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

#TegoDnia 25 listopada

1764 – W kolegiacie św. Jana w Warszawie został koronowany ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski.

1795 – Stanisław August Poniatowski abdykował na rzecz Rosji.

1915 – Albert Einstein sformułował ogólną teorię względności (została opublikowana w następnym roku).

1952 – W Londynie odbyła się premiera sztuki Agathy Christie Pułapka na myszy, najdłużej bez przerwy wystawianej sztuki na świecie.

1984 – W Zielonej Górze został założony Kabaret Potem.

1990 – Odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Do II tury przeszli: Lech Wałęsa i Stanisław Tymiński.

1991 – Odbyły się inauguracyjne posiedzenia Sejmu RP I kadencji i Senatu RP II kadencji.

