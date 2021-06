Zapowiedź dnia - 25 czerwca 2021 r.

/ Bankier.pl

Przed nami piątek, 25 czerwca, 175. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Młodzi w różowych okularach. Czekają na zderzenie z rynkiem pracy. Niedotknięci bezrobociem, pewni zatrudnienia, optymistyczni. Młodzi boleśnie zderzają się z rynkiem pracy, tym bardziej że w świetle ostatnich badań ich oczekiwania płacowe na start to nawet 4,5 tys. złotych netto.

Do kogo trafiły nowo wykreowane pieniądze? Współczesny system monetarny jest oparty o kreację kredytu. Przez poprzednie 15 miesięcy masa pieniędzy trafiła „do ludzi”, co odbyło się kosztem przyrostu długu publicznego.

Deweloperzy nie rezygnują z podwyżek. Rynek wtórny podąża ich śladem. [Nowy raport]. Wzrost cen ofertowych mieszkań nie odpuszcza, a stan ten dotyczy zarówno rynku pierwotnego jak i wtórnego – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.

Pożyczkowy reset – wracają przedepidemiczne limity kosztów. Już od 1 lipca kredyty i pożyczki będą mogły kosztować więcej. Przestanie wówczas obowiązywać tymczasowy, niższy limit kosztów pozaodsetkowych zawarty w ustawie o kredycie konsumenckim.

„Bycza” sesja na GPW. WIG (niemal) najwyżej w historii. Czwartek na warszawskiej giełdzie upłynął pod znakiem wzrostów. Indeksy pięły się na nowe maksima, a paliwa do wzrostów dostarczały przede wszystkim duże spółki, z bankami i odzieżówką na czele.

Rozmowy ws. Turowa zawieszone. Polsko-czeskie rozmowy ws. kopalni Turów będą kontynuowane także w przyszłym tygodniu; rozpoczną się ponownie we wtorek - poinformował w czwartek resort klimatu i środowiska.

Polska chwali się w światowych mediach. W ponad 50 mediach na świecie ukażą się w najbliższy weekend teksty o innowacyjnej Polsce i o pomysłach na wychodzenie z pandemii. Teksty autorstwa polskiego premiera, prezesa NBP, historyków i innych intelektualistów ukażą się w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu".

USA zainwestują bilion dolarów w infrastrukturę. Prezydent USA Joe Biden ogłosił w czwartek porozumienie Białego Domu i senatorów z obydwu partii ws. pakietu inwestycji w infrastrukturę wartych prawie 1 bilion dolarów. Według Bidena mają one stworzyć "miliony" miejsc pracy.

Wydarzy się w Polsce

Edukacja. Dla 4,3 mln uczniów z blisko 22 tys. szkół dla dzieci i młodzieży dziś skończy się rok szkolny 2020/2021. 367 tys. uczniów klas I szkół podstawowych odbierze swoje pierwsze świadectwa szkolne.

GPW. Pod hasłem "Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość" rozpoczyna się dziś w Warszawie Plenerowy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin organizowany przez Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus". W programie zaplanowany jest w sobotę panel społeczno-gospodarczy na Giełdzie Papierów Wartościowych, który otworzy premier Mateusz Morawiecki. Do udziału w tym spotkaniu zaproszeni zostali m.in. minister rodziny Marlena Maląg, prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl, założycielka i wieloletnia prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Joanna Krupska.

Wojsko. Prezydent RP Andrzej Duda mianuje dziś w Warszawie gen. Rajmunda Andrzejczaka na drugą kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nominację Andrzejczaka na drugą trzyletnią kadencję prezydent zapowiedział w ubiegłym tygodniu. Andrzejczak został szefem SGWP na początku lipca 2018.

Smoleńsk. Sąd Apelacyjny w Warszawie ma ogłosić dziś w II instancji wyrok w procesie ws. niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska w 2010 r. przez pięcioro urzędników, w tym b. szefa KPRM Tomasza Arabskiego.

Kultura. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński odwiedzi dziś Puławy w województwie lubelskim. Będzie uczestniczył w podpisaniu umowy o współprowadzeniu przez ministerstwo Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Wicepremier zwiedzi też Muzeum Czartoryskich.

Warszawa. 11:00 Konferencja prasowa poświęcona budowie ośrodka Polonii Warszawa - stadionu, hali sportowej i Centrum Wsparcia Sportu, z udziałem wiceprezydent m.st Warszawy Renaty Kaznowskiej

Kobiety. 12:00 Premiera online raportu Fundacji Perspektywy i Citi Foundation pt. "Przywództwo kobiet 2021. Technologie, biznes, nauka"

Wydarzy się na świecie

Bruksela. Drugi dzień szczytu UE, na którym Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.

Paryż. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z wizytą we Francji; do soboty. W programie pierwszego dnia pobytu rozmowy marszałka z przewodniczącym Senatu Republiki Francuskiej Gerardem Larcherem i spotkanie z sekretarzem stanu ds. europejskich we francuskim MSZ Clementem Beaune’em. Grodzki odwiedzi także Bibliotekę Polską.

Minneapolis. Ogłoszenie wymiaru kary dla byłego policjanta Dereka Chauvina, który został uznany za winnego śmierci Afroamerykanina George'a Floyda, zmarłego podczas interwencji policyjnej w maju 2020 roku. Według prokuratury Chauvin powinien zostać skazany na 30 lat więzienia.

Waszyngton. Prezydent USA Joe Biden spotka się z prezydentem Afganistanu Aszrafem Ghanim i szefem rządu tego kraju Abdullahem Abdullahem. Tematem rozmów ma być m.in. pomoc finansowa dla Afganistanu.

Paryż. Prezydent Francji Emmanuel Macron spotka się z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Waszyngton. Minister gospodarki Niemiec Peter Altmaier kończy dwudniowe rozmowy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. klimatu Johnem Kerrym oraz z przedstawicielką USA ds. handlu Katherine Tai.

Londyn. Odsłonięcie popiersia generała Władysława Andersa w Narodowym Muzeum Armii oraz tabliczki na domu, w którym mieszkał.

Genewa. Trwa 47. sesja Rady Praw Człowieka ONZ; do 15 lipca.

Kalendarium ekonomiczne 25 czerwca 2021 r.

08:00 - Niemcy - Indeks zaufania Gfk (7/2021)

10:00 - UE - Podaż pieniądza M3 (5/2021)

14:30 - USA - Wydatki Amerykanów (5/2021)

Podsumowanie sesji

Polska: „Bycza” sesja na GPW. WIG (niemal) najwyżej w historii

USA: S&P500 i Nasdaq z nowymi rekordami. Biden wyda bilion na infrastrukturę

Kalendarium giełdowe

10:00 – PEKAO - Prezentacja Strategii ESG Banku Pekao S.A.

JSW – ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

ORANGEPL – ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.

MILKILAND – Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

LIVECHAT – Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

#TegoDnia 25 czerwca

1573 – W Poznaniu otwarto szkołę jezuicką, której rektorem został ks. Jakub Wujek.

1656 – Potop szwedzki: w Malborku zawarto szwedzko-brandenburski traktat zbrojny przeciwko Polsce.

1792 – W Ostrogu na Wołyniu po raz pierwszy wręczono Ordery Virtuti Militari. Udekorowano nimi 15 oficerów i żołnierzy biorących udział w zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami z Rosjanami.

1903 – W wyborach do Reichstagu w okręgu Katowice-Zabrze pierwszym polskim posłem z Górnego Śląska został wybrany Wojciech Korfanty.

1911 – We Lwowie założono Związek Polski Piłki Nożnej.

1976 - Czerwiec 1976: dzień po zapowiedzi podwyżek cen, m.in. mięsa o 69% i cukru o 100%, w Radomiu, Ursusie i Płocku rozpoczęły się strajki robotnicze. Strajki na mniejszą skalę odbyły się w Łodzi, Starachowicach, Grudziądzu i Nowym Targu.

1978 – Podczas parady w San Francisco po raz pierwszy została użyta tęczowa flaga jako symbol ruchu LGBT.

1988 – W finale rozgrywanych w RFN piłkarskich Mistrzostw Europy Holandia pokonała ZSRR 2:0.

1998 – Na parkingu przed swym domem w Warszawie został zamordowany były komendant główny Policji gen. Marek Papała.

2003 – Holenderskie feministki z organizacji Kobiety na falach wpłynęły bez zezwolenia statkiem aborcyjnym „Langenort” do portu we Władysławowie.

2016 – W rozegranym na Stade Geoffroy-Guichard we francuskim Saint-Étienne meczu ⅛ finału XV Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polska pokonała (po remisie 1:1 w regulaminowym czasie i po dogrywce) w rzutach karnych Szwajcarię 5:4.

Źródła: PAP, Investing.com, Wikipedia