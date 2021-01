Zapowiedź dnia - 22 stycznia 2021 r.

Bankier.pl

Przed nami piątek, 22 stycznia. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Kontrowersje wokół szczepień. Czy pracodawca może zmusić do nich pracownika? Wyjaśniamy. Z jednej strony dobrowolne i bezpłatne, a z drugiej – rejestrowane w e-Karcie Szczepień. Wokół produktów Pfizera i BioNTecha, a także innych firm narosło wiele wątpliwości.

Ponad 9 milionów osób dostanie 14. emeryturę. Sejm uchwalił w czwartek ustawę w sprawie czternastej emerytury. Rząd szacuje, że dodatkowe świadczenie jesienią otrzyma ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze.

Biały Dom: pracujemy, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Pracujemy, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej lekkomyślne i wrogie działania - przekazała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

Sejm powołał Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm powołał w czwartek Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wybór ten, zgodnie z przepisami, musi jeszcze zaakceptować Senat.

Czechy przedłużyły stan wyjątkowy. Czeska Izba Poselska w czwartek przedłużyła do 14 lutego obowiązywanie stanu wyjątkowego, który wprowadzono z powodu pandemii Covid-19. Rząd chciał, by nadzwyczajne przepisy obowiązywały do 21 lutego.

Były prezes watykańskiego banku skazany na prawie 9 lat więzienia. Na 8 lat i 11 miesięcy więzienia skazał trybunał w Watykanie byłego prezesa watykańskiego banku IOR Angelo Caloię. Uznano go za winnego prania pieniędzy i przywłaszczenia środków.

Wydarzy się w Polsce

Szczepienia. Od 06:00 ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 lat na szczepienia przeciw COVID-19. Od 15 stycznia na konkretne terminy w punktach szczepień umawiają się seniorzy 80 plus. Mają być szczepieni od 25 stycznia.

Mieszkania. 11:00 – Konferencja prasowa dotycząca instrumentów polityki mieszkaniowej, z udziałem m.in. ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

Polska 2050. 11:00 – prezentacja Ruchu Polska 2050 pod hasłem „Wiemy jak” Plan dla Polski. Szymon Hołownia, lider Ruchu Polska 2050 wraz z ekspertami Instytutu Strategie 2050 zaprezentuje propozycje Ruchu Polska 2050.

Nowe muzeum. 13:40 – Briefing prasowy z udziałem wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego, połączony ze zwiedzaniem nowo wybudowanego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Historia. Dziś o 10:00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się uroczystości pogrzebowe płk Lidii Lwow-Eberle, sanitariuszki AK, "Panny Wyklętej", narzeczonej majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki".

Historia. Dziś o 09:00 na ulicy Solec 85 w Warszawie odbędzie się uroczyste odsłonięcie muralu z okazji 100. rocznicy urodzin poety i żołnierza Armii Krajowej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W wydarzeniu wezmą udział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński oraz dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski.

Gdańsk. 09:00 Początek procesu 16-osobowej grupy przestępczej zajmującej się sutenerstwem.

Media. 10:00 Konferencja Noworoczna online - Dziennikarz Medyczny Roku

Wydarzy się na świecie

Bratysława. Dwie grupy polskich lekarzy i medyków będą pomagać w czasie weekendu na Słowacji w akcji powszechnych antygenowych testów na obecność koronawirusa. Ich udział zaproponował premier Mateusz Morawiecki. Jedna z grup będzie codziennie przekraczać granicę i pracować w miejscach pobrań w regionach w pobliżu Polski. Druga po południu przyleci do Bratysławy, gdzie będzie pracować.

Bruksela. Wideokonferencja ministrów edukacji państw UE.

Bruksela. Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg spotka się z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili.

Bruksela. Wizyta ministra spraw zagranicznych Turcji Mevluta Cavusoglu. Zostanie przyjęty przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

Moskwa. Rozmowy ministrów spraw zagranicznych Rosji i Węgier, Siergieja Ławrowa i Petera Szijjarto.

Pekin. Zakończenie trzydniowej sesji Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (parlamentu ChRL).

Kalendarium ekonomiczne 21 stycznia 2021 r.

Wstępne indeksy PMI dla Francji (09:15), Niemiec (09:30), strefy euro (10:00), Wielkiej Brytanii (10:30) i USA (15:45).

Polska: sprzedaż detaliczna, produkcja budowlano-montażowa, koniunktura w przemyśle, handlu, usługach i budownictwie (10:00)

Podsumowanie sesji

Polska: Wyraźne spadki na GPW. Silna przecena JSW

USA: Nasdaq z nowym rekordem

Kalendarium giełdowe

BLACKPOIN – NWZA ws. zmiany statutu, utworzenia celowego kapitału rezerwowego oraz finansowania przez spółkę nabycia jej akcji (financial assistance).

#TegoDnia 21 stycznia

1506 – Na zlecenie papieża Juliusza II do Rzymu wkroczyło 150 szwajcarskich najemników, dając początek Gwardii Szwajcarskiej.

1863 – Wybuch Powstania Styczniowego: Komitet Centralny Narodowy wydał manifest, w którym ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym i wezwał "naród Polski, Litwy i Rusi" do walki.

1905 – Na rozkaz cesarza Mikołaja II Romanowa wojsko otworzyło ogień do demonstrantów w Petersburgu (tzw. „krwawa niedziela”). Początek rewolucji roku 1905.

1925 – Warszawska Rada Miejska podjęła decyzję o wykupieniu majątków w Okęciu, Paluchu i Służewcu pod budowę lotniska i obiektów sportowych.

1927 – Pierwsza w historii radiowa transmisja z meczu piłkarskiego (Arsenal F.C.-Sheffield United F.C.).

1954 – Przy placu Powstańców Warszawy 7 uruchomiono Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny z własnym zespołem dziennikarskim.

1970 – Boeing 747 wszedł do użytku komercyjnego.

1971 – W Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego rozpoczął się strajk okupacyjny.

1972 – W Brukseli podpisano traktat o przystąpieniu Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii do Wspólnoty Europejskiej w dniu 1 stycznia 1973 roku.

1973 – Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał wyrok w sprawie Roe v. Wade obalający antyaborcyjne prawo stanu Teksas, co dotyczy też pozostałych stanów.

Źródła: PAP, Investing.com, Wikipedia