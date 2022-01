Zapowiedź dnia - 20 stycznia 2022 r.

/ Bankier.pl

Przed nami czwartek, 20 stycznia, 20. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Kara za Turów. Komisja Europejska poinformowała w środę, że termin końcowy na zapłatę kar dotyczących kopalni Turów minął we wtorek i nie otrzymała od Polski środków. Rzecznik KE Balazs Ujvari wskazał, że w kolejnym kroku KE potrąci pieniądze z płatności należnych Polsce z budżetu UE.

Biden ostrzega Putina. Ponowna inwazja na Ukrainę będzie katastrofą dla Rosji. Putin nigdy nie widział takich sankcji, jakie mu obiecałem - powiedział w środę Joe Biden. Prezydent USA zapowiedział też zwiększenie obecności sił USA w Polsce w razie rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Polska weszła w świat portfeli permanentnych. Debiut pierwszego obligacyjnego ETF-a na GPW wreszcie umożliwia zastosowanie strategii portfela permanentnego na polskim rynku kapitałowym. Problemem pozostaje jednak brak dywersyfikacji geograficznej, absolutnie koniecznej z punktu widzenia polskiego inwestora.

Na jakie raty się przygotować? Jeszcze jesienią uznalibyśmy to za czarny scenariusz. Teraz prognozy o stopie referencyjnej NBP na poziomie 4 proc. to już element powtarzający się w wielu analizach. Sprawdzamy, co oznaczałoby to dla kredytobiorców hipotecznych.

Ile można wynegocjować przy zakupie mieszkania? Od ponad 5 do blisko 19 proc. w przypadku rynku wtórnego i od 2 do 12 proc. w przypadku nowych mieszkań – tyle wynosiły różnice między średnimi oczekiwaniami sprzedających mieszkania a kwotami wpisywanymi w aktach notarialnych – wynika z analizy Bankier.pl na podstawie danych NBP.

Wydarzy się w Polsce

Senat. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Senatu. W porządku obrad znalazły się ustawy: o ochronie odbiorców gazu, zamrażająca stawki taryf w roku 2022; o obniżeniu VAT na żywność, paliwa i energię, a także wzmacniająca rolę kuratorów nowela Prawa oświatowego.



Wydarzy się na świecie

BERLIN - Spotkanie szefów dyplomacji USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Tematem - możliwa reakcja na wszelkie działania militarne Rosji przeciwko Ukrainie. W środę sekretarz stanu USA Antony Blinken przebywał w Kijowie, gdzie konferował z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ministrem spraw zagranicznych Dmytrem Kułebą. W piątek uda się do Genewy na rozmowy z szefem dyplomacji Rosji Siergiejem Ławrowem.

WASZYNGTON - Pierwsza rocznica wprowadzenia się prezydenta Joe Bidena do Białego Domu.

STRASBURG - Sesja Parlamentu Europejskiego.

MOSKWA - Prezydent Iranu Ebrahim Raisi z wizytą w Rosji.

AMIENS (Francja) - Nieformalne spotkanie szefów resortów środowiska i energii państw UE (do 22 stycznia).

GENEWA - Ciąg dalszy sesji online Światowego Forum Ekonomicznego, Davos Agenda (do 21 stycznia). Wśród czwartkowych mówców - premier Australii Scott Morrison i prezydent Indonezji Joko Widodo.

TOKIO, PARYŻ - Konsultacje online ministrów spraw zagranicznych oraz obrony Japonii i Francji.

Kalendarium ekonomiczne 20 stycznia 2022 r.

00.50 Japonia - import, export i bilans handlowy w grudniu

01.30 Australia - zmiana zatrudnienia w grudniu (prognoza 30,0 tys., poprzednio 366,1 tys.)

01.30 Australia - stopa bezrobocia w grudniu (prognoza 4,5 proc., poprzednio 4,6 proc.)

08.00 Niemcy - wskaźnik PPI w grudniu (prognoza 0,9 proc. mdm, poprzednio 0,8 proc. mdm)

10.00 Polska - koniunktura konsumencka

11.00 strefa euro - inflacja konsumencka w grudniu (prognoza 0,4 proc. mdm i 5,0 proc. rdr, poprzednio 0,4 proc. mdm i 5,0 proc. rdr)

12.00 Turcja - decyzja ws. stóp procentowych

13.30 strefa euro - protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego

14.30 USA - zadeklarowani wstępni bezrobotni (prognoza 220 tys., poprzednio 230 tys.)

14.30 USA - wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii w styczniu (prognoza 20,0 pkt, poprzednio 15,4 pkt)

16.00 USA - sprzedaż domów na rynku wtórnym w grudniu (prognoza 6,49 mln, poprzednio 6,46 mln)

17.00 USA - zapasy ropy naftowej

Podsumowanie sesji

WIG20 wyhamował spadki. Kłopoty spółek energetycznych i CCC

Spadki na Wall Street koniec sesji. Nasdaq znów w dół

Zobacz tabele notowań | Aktualne notowania kontraktów na indeksy

Kalendarium giełdowe

REMAK - NWZA ws. przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna.

CARLSON - NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (spółka przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (spółka przejmowana) oraz przyjęcia statutu spółki europejskiej.

MWTRADE - NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

KOOL2PLAY - Dzień pierwszego notowania na NC 18.000 akcji serii E oraz 51.215 akcji serii F.

ENELMED - NWZA ws. wyboru członków RN.

ORZBIALY - NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.

Pełne kalendarium spółkowe | Wiadomości z rynków | Komunikaty ESPI

#TegoDnia 20 stycznia

1841 – Chiny przekazały Hongkong Wielkiej Brytanii.

1926 – Utworzono województwo wileńskie.

1949 – Na zjeździe Związku Zawodowego Literatów Polskich w Szczecinie opowiedziano się za socrealizmem w literaturze.

1981 – Uwolniono zakładników przetrzymywanych od 4 listopada 1979 roku w ambasadzie amerykańskiej w Teheranie.

1983 – Odbyła się prezentacja Fiata Uno.

2000 – Filmweb jako pierwszy polski serwis internetowy został udostępniony przez protokół WAP.

2021 – Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta USA

Źródła: PAP, Wikipedia

Informacje zebrał: Maciej Kalwasiński