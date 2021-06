Zapowiedź dnia - 18 czerwca 2021 r.

/ Bankier.pl

Przed nami piątek, 18 czerwca, 169. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Inflacja zżera oszczędności Polaków. Tracimy w bankach miliardy złotych. Rekordowo niskie stopy procentowe i wysoka inflacja sprawiają, że trzymając pieniądze w bankach, tracimy najbardziej od przynajmniej 15 lat.

Stawki na kontach oszczędnościowych lepsze od tych na lokatach. Rekordowo niskie stawki na lokatach nie zachęcają do wpłacania środków do banku. Mimo że procentom na kontach oszczędnościowych także daleko do tych z czasów świetności, to okazuje się, że można na nich zarobić więcej niż depozycie

Budowa domu ruszyła przed kredytem? Część kosztów może pokryć wypłata z banku. Banki gotowe są refinansować niektóre z nakładów poniesionych wcześniej przez budującego dom kredytobiorcę. Różnią się jednak m.in. podejściem do udokumentowania kosztów, które pochłonęły prace nad inwestycją.

Handel, przemysł i mikrofirmy najmniej zadowolone z pracy zdalnej [Badanie]. Przedsiębiorcy częściej niż pracownicy źle oceniają jakość pracy zdalnej – wynika z badań dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Zdaniem co trzeciego pracodawcy i co piątego pracownika przynosi ona gorsze efekty.

Takiego wzrostu składek dla firm nie było od 1999 roku. Nawet 2 miliony prowadzących działalność zapłaci w przyszłym roku co najmniej 1600 zł składek do ZUS. Jeśli rząd wdroży Polski Ład, składka może wzrosnąć do 1735 zł - pisze piątkowa "Rzeczpospolita.

Koniec "placówek pocztowych". Zakaz handlu w niedzielę ma być zaostrzony. Tysiące sklepów działa w niedziele objęte zakazem, coraz częściej jako placówki pocztowe. W PiS jest podobno "zielone światło" dla zaostrzenia kontrowersyjnego przepisu - pisze piątkowa "Rzeczpospolita".

Wydarzy się w Polsce

Prezydent. Andrzej Duda weźmie dziś w Wólce Konopnej koło Siedlec udział w zakończeniu największego tegorocznego ćwiczenia Wojska Polskiego – Dragon-21, połączonym z certyfikacją 18. Dywizji Zmechanizowanej. Prezydentowi będą towarzyszyć minister obrony Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch i szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak.

Senat. Dzisiaj Senat, w ostatnim dniu posiedzenia, przeprowadzi debatę i głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm powołał we wtorek kandydatkę PiS, senator niezależną Lidię Staroń na stanowisko RPO. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie RPO, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

Senatorowie mają też głosować nad rozpatrzonymi podczas obecnego posiedzenia punktami, w tym m.in. nad nowelami ustaw: o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; o doręczeniach elektronicznych. Pod koniec posiedzenia Senatu ma się także odbyć głosowanie nad projektem noweli ustawy o Polskim Bonie Turystycznym i senackiego projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne.

Senatorowie mają również zająć stanowisko ws projektu zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która przewiduje, że niespełnienie wymogu odległości zabudowań mieszkalnych od elektrowni wiatrowej nie może stanowić przesłanki odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy albo pozwolenia na budowę, pod warunkiem że odległość ta jest równa lub większa od 5-krotności wysokości tej elektrowni. Projekt noweli przygotowała senacka komisja ustawodawcza.



Wydarzy się na świecie

Ankara. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczyna dwudniową wizytę w Turcji. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w Antalya Diplomacy Forum, ważnej konferencji międzynarodowej i miejscu dialogu politycznego i eksperckiego o globalnych wyzwaniach dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju. Forum otworzy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Praga. Drugi dzień polsko-czeskich negocjacji dotyczących kopalni Turów.

Madryt. Wizyta w Hiszpanii wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego. W programie spotkania z ministrem kultury i sportu Hiszpanii Jose Manuelem Rodriguezem Uribesem, a także z przedstawicielami instytucji kultury, m.in. z dyrekcją Muzeum Narodowego Centrum Sztuki Reina Sofia i Muzeum Prado. W agendzie rozmów znalazły się uzgodnienia związane z organizacją Roku Polskiego w Hiszpanii oraz Roku Hiszpańskiego w Polsce.

Berlin. Kanclerz Niemiec Angela Merkel podejmie roboczą kolacją prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Teheran. Wybory prezydenckie w Iranie. Ich faworytem jest Ebrahim Raisi, popierany przez najwyższego przywódcę duchowo-politycznego kraju ajatollaha Alego Chameneia.

Wiedeń. Spotkanie przywódców państw Bałkanów Zachodnich, którego gospodarzem będzie kanclerz Austrii Sebastian Kurz.

Watykan. Papież Franciszek przyjmie na audiencji prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili.

Kalendarium ekonomiczne 18 czerwca 2021 r.

08:00 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (5/2021)

10:00 - UE - Saldo obrotów bieżących (niewyrównane sezonowo) (4/2021)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (5/2021)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (5/2021)

Podsumowanie sesji

Polska: "Amerykańskie" spadki na GPW. W dół KGHM i JSW

USA: Dow i S&P 500 spadają drugi dzień z rzędu, ale Nasdaq ma nowy rekord

Kalendarium giełdowe

ASSECOPOL – Wypłata dywidendy 3,11 zł na akcję.

DINOPL – ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

KGHM – Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

#TegoDnia 18 czerwca

1434 – W katedrze wawelskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe króla Władysława Jagiełły. Mszę żałobną celebrował arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec.

1574 – Król Henryk III Walezy uciekł do Francji.

1792 – Wojna polsko-rosyjska: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Zieleńcami, po której król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojskowe.

1861 – Car Aleksander II Romanow wydał ukaz ustanawiający w Królestwie Kongresowym Radę Stanu oraz samorząd gubernialny i powiatowy.

1928 - Norweski badacz polarny Roald Amundsen zaginął bez śladu w Arktyce.

1930 – Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu rozpoczęły się III Igrzyska Niemieckie.

1984 – W Gdańsku uruchomiono Latarnię Morską Gdańsk Port.

1989 – Odbyła się II tura wyborów parlamentarnych.

1992 – Rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć telefonii komórkowej PTK Centertel.

1996 – Powstała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

