Zapowiedź dnia - 16 lutego 2021 r.

Przed nami wtorek, 16 lutego. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Dlaczego paliwa są najdroższe od roku i ciągle drożeją? Przez poprzednie trzy miesiące paliwa na polskich stacjach podrożały o ok. 10%, osiągając najwyższe ceny od marca 2020 roku.

Pandemię widać w zwolnieniach ZUS. Z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne Polacy w 2020 roku przebywali na zwolnieniach lekarskich przez łącznie niemal 10 mln dni w porównaniu do 6,5 mln w 2019 roku.

KNF do banków: koniec z wysyłaniem linków. Przewodniczący KNF przestrzega banki przed wysyłaniem aktywnych linków do bankowości internetowej. W liście skierowanym do sektora nadzór nakłania również do zmiany podejścia do zatwierdzania drobnych płatności online.

Podwójne księgowanie płatności kartami w mBanku. Na kontach niektórych klientów mBanku mogło nastąpić podwójne księgowanie płatności kartami.

Podsumowanie planu Morawieckiego. Pięć lat temu ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował Plan Odpowiedzialnego Rozwoju. Dziś przyszedł czas na weryfikację tego, co udało się osiągnąć, a co zakończyło się klapą.

Zmiany w systemie emerytalnym. Nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE zakłada, że przekształcenie OFE w IKE ma nastąpić z dniem 28 stycznia 2022 r.

Wydarzy się w Polsce

Rząd. Dziś przed południem zbierze się rząd, który zajmie się m.in. projektem ratyfikacji decyzji dot. unijnego funduszu odbudowy. Kolejnym punktem, którym ma się zająć rząd, jest projekt uchwały ws. ustanowienia wieloletniego "Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024". Rząd zajmie się ponadto projektem noweli ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Podatek reklamowy. Spotkanie konsultacyjne organizowane przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska oraz Klub Parlamentarny Koalicja Polska dotyczące zapowiadanego przez rząd nowego podatku obciążającego media.

Tarcza antykryzysowa. Briefing "Wsparcie przedsiębiorców z rządowej Tarczy Antykryzysowej", z udziałem m.in. wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy



Wydarzy się na świecie

Świat. Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźną dla życia chorobę Covid-19. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 109 mln ludzi na świecie, ponad 2,4 mln zakażonych zmarło.

Bruksela. Spotkanie ministrów finansów państw UE. Ministrowie skoncentrują się na odbudowie gospodarczej UE, omówią też kwestie międzynarodowe i wysłuchają informacji o dorocznej procedurze budżetowej.



Mińsk. Trwa proces dziennikarek Biełsatu, Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej, które zostały zatrzymane podczas relacjonowania protestów w białoruskiej stolicy w listopadzie.



Moskwa. Kolejne posiedzenie sądu w procesie Aleksieja Nawalnego, w którym opozycjonista jest oskarżony o zniesławienie kombatanta wojennego Ignata Artiemienki.

Berlin. Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i 40 organizacji zawodowych na temat sytuacji związanej z Covid-19.

Ottawa. Kanadyjski rząd przedstawi projekt wykupu z rąk obywateli broni wojskowej.



Kalendarium ekonomiczne 16 lutego 2021 r.

09:00 - Węgry - PKB - wstępny (IV kwartał)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (1/2021)

11:00 - Strefa Euro - PKB - rewizja (IV kwartał)

Podsumowanie sesji

Polska: Mocne wzrosty na GPW. W górę spółki surowcowe

USA: Brak poniedziałkowej sesji z powodu Dnia Prezydenta

Kalendarium giełdowe

IDH. Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

CLNPHARMA. NWZA ws. zmiany statutu, zmiany przedmiotu działalności spółki, wprowadzenia programów motywacyjnych dla członków zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, przyjęcia nowej "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.", zmiany polityki rachunkowości oraz zmiany w składzie RN.

URSUS. NWZA ws. zmiany statutu.

COGNOR. Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.680.246 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.

#TegoDnia 16 lutego

1922 – Górny Śląsk częściowo został przyłączony do Polski

1959 – Fidel Castro został premierem Kuby

1990 - W Paryżu podpisano porozumienie między Klubem Paryskim a Polską, na mocy którego spłata 10 mld dolarów zadłużenia została rozłożona na okres 14 lat.

