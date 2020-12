Zapowiedź dnia - 16 grudnia 2020 r.

Bankier.pl

Przed nami środa, 16 grudnia, 351. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Stałe stopy, koniec wakacji kredytowych. Lista zmian dla klientów banków 2021. Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem, nowe zasady ochrony mikroprzedsiębiorców, więcej informacji przy zagranicznych zakupach – to niektóre ze zmian czekających klientów w nadchodzącym roku.

Ruszyły infolinia i strona internetowa poświęcone szczepieniom. Informacje o szczepieniach przeciw COVID-19 dostępne są pod numerem 989 i na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie. Zainteresowani mogą dzięki nim znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie, kto, kiedy i gdzie może się zaszczepić.

Polak żył jak Rumun - lepiej niż Grek, gorzej niż Czech. Przed wybuchem pandemii koronawirusa przeciętny Kowalski żył na wyższym poziomie niż przeciętny Grek. Dystans do Polaka nadrobił za to Rumun.

"Tour de spółki": webinar z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Odcinek specjalny "Tour de spółki" wieńczy webinar poświęcony samej GPW. To doskonała okazja, aby zadać pytanie jej prezesowi.

Czy warto zainwestować w złoto i srebro? Tak, ale... [Podsumowanie debaty]. Inwestowanie w złoto i srebro zdobywa popularność wśród Polaków, jednak nie jest prostą odpowiedzią na wszystkie finansowe bolączki.

KNF chce w grudniu przedstawić stanowisko ws. polityki dywidendowej banków w '21. Komisja Nadzoru Finansowego planuje jeszcze w grudniu przyjąć stanowisko w sprawie polityki dywidendowej m.in. banków komercyjnych oraz zakładów ubezpieczeń w 2021 roku

Parlament Europejski: Woda do picia powinna być za darmo lub za niską opłatą. Parlament Europejski przyjął we wtorek nową dyrektywę w sprawie wody pitnej. Nowe prawo stanowi odpowiedź na inicjatywę obywatelską „Right2Water” na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej i wysokiej jakości wody.

Wydarzy się w Polsce

„Tour de spółki”. Zapraszamy na webinar z udziałem prezesa GPW Marka Dietla (15:00). Więcej…

Sejm. Sejm będzie dziś kontynuował dwudniowe posiedzenie, na którym ma się zająć m.in. rządowym projektem ustawy o promowaniu energii z morskich farm wiatrowych, do którego komisja wniosła redakcyjne poprawki. Izba rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który ma umożliwić pracodawcy ubieganie się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. W porządku obrad są także zmiany w kodeksach, w tym przepisy mające zwiększyć gwarancje procesowe przysługujące pokrzywdzonym, szczególnie osobom małoletnim, w postępowaniach karnych.

Senat. Dziś o godz. 11 Senat rozpocznie trzydniowe posiedzenie. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą okołobudżetową na 2021 r. i nowelą ustawy o działach, rozpatrzą też nowelizację dotyczącą uproszczenia personelowi medycznemu spoza UE zasad pracy w Polsce. Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o działach oraz nowelą dotyczącą zapewnienia w okresie epidemii wystarczającej liczby kadr medycznych. Senat zajmie się także nowelizacją Karty Nauczyciela, która wprowadza rozwiązania mające na celu usprawnienie prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz dyscyplinarnych wobec nauczycieli.

Gdańsk. W Gdańsku odbędą się uroczystości upamiętniające 50. rocznicę krwawych wydarzeń z Grudnia’70. Centralne obchody organizowane przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" rozpoczną się o godzinie 15.00 na Placu Solidarności. Weźmie w nich udział m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Katowice. W skromniejszej niż zwykle - z powodu epidemii - oprawie odbędą się dziś w Katowicach uroczystości upamiętniające 39. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek w 1981 r. Była to największa tragedia stanu wojennego. Od milicyjnych kul zginęło dziewięciu protestujących górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. Jak co roku, poza bliskimi i kolegami zabitych oraz związkowcami, górników upamiętnią przedstawiciele centralnych, regionalnych i lokalnych władz.

Wydarzy się na świecie

Bruksela. W Parlamencie Europejskim, gdzie do 17 grudnia trwa sesja plenarna, odbędzie się debata, w toku której PE oceni wyniki zeszłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej. W dyskusji wezmą udział przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej - Ursula von der Leyen i Charles Michel. Europosłowie mają też omówić swoje stanowisko w sprawie przyszłych stosunków UE-Wielka Brytania, zmian klimatycznych, stosunków z Turcją oraz walki z terroryzmem i ekstremizmem.

Bruksela. W Parlamencie Europejskim debata, w toku której posłowie przedstawią swoje poglądy na temat strategii UE w kwestii szczepień przeciwko COVID-19. Oczekuje się, że wezwą do skoordynowanych wysiłków w celu zapewnienia dostępu do bezpiecznych szczepionek w całej Europie po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie ich do obrotu w UE, sprawiedliwej dystrybucji, a także równego dostępu do szczepionek na całym świecie.

Bruksela. W Parlamencie Europejskim białoruska opozycja odbierze nagrodę im. Andrieja Sacharowa. Po ceremonii planowana jest konferencja prasowa przewodniczącego PE Davide Sassolego i Swiatłany Cichanouskiej.

Bruksela. W Parlamencie Europejskim głosowanie nad rezolucją, wzywającą do podjęcia środków, które pomogą małym i średnim przedsiębiorstwom w walce z kryzysem gospodarczym.

Bruksela. Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg złoży wizytę w Komisji Europejskiej.

Bruksela. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Ministrowie 27 państw UE chcą osiągnąć porozumienie w sprawie uprawnień do połowów na następny rok w odniesieniu do następujących stad: Atlantyk i Morze Północne, niektóre stada głębinowe, Morze Śródziemne i Morze Czarne. Rada ustala całkowity dopuszczalny połów i przyznaje uprawnienia do połowów. Decyzje podejmuje na podstawie propozycji Komisji Europejskiej.

Bruksela. Wideokonferencja ministrów finansów strefy euro (Eurogrupy).

Bałtyjsk. W Bałtyjsku (d. Piławie) w obwodzie kaliningradzkim, gdzie mieści się baza rosyjskiej Floty Bałtyckiej, odbędzie się uroczystość włączenia w skład tej floty dużego okrętu desantowego Piotr Morgunow projektu 11711

Delhi. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab z wizytą w Indiach (do 18 grudnia).

Watykan. Audiencja generalna papieża Franciszka, bez udziału wiernych i transmitowana z biblioteki w Pałacu Apostolskim.

Paryż. Sesja Międzyrządowego Komitetu Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO (do 19 grudnia).

Kalendarium ekonomiczne 16 grudnia 2020 r.

Wstępne odczyty PMI z Francji (09:15), Niemiec (09:30), strefy euro (10:00), Wielkiej Brytanii (10:30) i USA (15:45)

Inflacja bazowa w Polsce (14:00)

Decyzja Rezerwy Federalnej (20:00)

Konferencja przewodniczącego Fedu Jerome’a Powella (20:30)

PKB Nowej Zelandii (22:45)

Podsumowanie sesji

Polska: WIG20 w końcu zielony. Wzrosty KGHM i CD Projektu

USA: S&P500 przerwał spadkową serię. Dow Jones znów powyżej 30 000 punków

Zobacz tabele notowań | Aktualne notowania kontraktów na indeksy |

Kalendarium giełdowe

P2CHILL – Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.652.500 akcji serii A oraz 217.500 akcji serii B.

NANOGROUP – Dzień ostatniego notowania na NC 2.791.313 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.

FABRYKAKD – Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

TSGAMES – NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.

PRAGMAFA – Początek zapisów na sprzedaż akcji po 24,50 zł za akcję na okaziciela i 18,10 zł za akcję imienną w wezwaniu ogłoszonym przez Polish Enterprise Funds

Pełne kalendarium spółkowe | Wiadomości z rynków | Komunikaty ESPI

#TegoDnia 16 grudnia

1699 – Zawarto porozumienie o zwrocie Elbląga Polsce przez Prusaków w zamian za 300 tys. talarów.

1903 – Bracia Lumière wynaleźli proces otrzymywania fotografii barwnych na płytach szklanych w postaci diapozytywów (autochrom)

1903 – W Kitty Hawk w amerykańskim stanie Karolina Północna Orville Wright po raz pierwszy wzbił się w powietrze na samolocie.

1920 – Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.

1945 – Prezydium Krajowej Rady Narodowej zniosło stan wojenny wprowadzony 1 września 1939 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego.

1955 – Założono Totalizator Sportowy.

1970 – Grudzień 1970: doszło do masakry pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej na przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Stocznia, w wyniku której, według prokuratury, zginęło 10 osób oraz do walk ulicznych w Szczecinie, w wyniku których zginęło 16 osób, a przeszło 100 odniosło obrażenia (tzw. „Czarny Czwartek”).

1990 – Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji budowanej Elektrowni Jądrowej Żarnowiec.

2011 – Ukazało się ostatnie wydanie dziennika „Życie Warszawy“.

Źródła: PAP, Investing.com, Wikipedia