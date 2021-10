Zapowiedź dnia - 15 października 2021 r.

/ Bankier.pl

Przed nami piątek, 15 października, 288. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Słaby jak polski złoty. NBP nie widzi problemu. Polska waluta pozostaje niemal rekordowo słaba, co najwyraźniej nie przeszkadza Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Obajtek: Polacy zarabiają więcej niż w 2012 roku, a cena paliwa jest podobna. Robimy wszystko, żeby ceny paliw były jedne z najniższych w Europie i robimy wszystko, żeby ceny paliw za bardzo nie galopowały - zadeklarował w rozmowie z TV Trwam prezes Orlenu Daniel Obajtek.

PKO BP: nieoczekiwana podwyżka stóp przez RPP zmienia oczekiwania rynkowe. Nieoczekiwanie szybka decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych w sposób trwały zmienia warunki monetarne, a także oczekiwania rynkowe.

W 2022 r. kolejne ETF-y od Beta Securities. Z Robertem Sochackim, członkiem zarządu Beta Securities, rozmawiamy o inwestowaniu w ETF-y po polsku, światowych trendach w tym segmencie rynku oraz perspektywach na przyszły rok.

Budowa domu do 70 m kw. bez formalności - ustawa trafi do prezydenta. Sejm opowiedział się w czwartek przeciw uchwale Senatu o odrzuceniu ustawy znoszącej formalności związane z budową domu do 70 m kw.

Analitycy: poziom zapełnienia polskich magazynów gazu to ok. 97 proc. Polskie zapasy gazu są wysokie na tle krajów UE; łączna pojemność podziemnych magazynów (PMG) w Polsce to ok. 3 mld m3.

Banki podwyższają premie dla przedsiębiorców. Można dostać nawet 1700 zł. Banki kuszą przedsiębiorców coraz wyższymi bonusami pieniężnymi za aktywności wykonywane na kontach firmowych.

Wydarzy się w Polsce

GPW. VIII edycja konferencji online #GPWInnovationDay - dzień 3/3

MON. Szef MON Mariusz Błaszczak spotka się dzisiaj rano z przebywającym w Warszawie ministrem obrony Turcji Hulusim Akarem.

Lewica. 09:30 Konferencja prasowa Lewicy nt. "Drożyzna+, PiS nie radzi sobie z lawinowo rosnącymi cenami paliw"

Konfederacja. 11:00 Konferencja prasowa Konfederacji nt. "Ceny paliwa szaleją! Konfederacja pod Kancelarią Premiera przeciwko drożyźnie na stacjach paliw!"

Prezydent. Dzisiaj, na placu Zamku Królewskiego na Wawelu prezydent Andrzej Duda wraz z małożnką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Pierwsza dama zostanie matką chrzestną sztandaru. W czasie wydarzenia planowane jest wystąpienie pary prezydenckiej.

Wydarzy się na świecie

Rzym. We Włoszech wchodzi w życie obowiązek posiadania przepustki Covid-19 we wszystkich miejscach pracy. Jest ona wystawiana na podstawie szczepienia, wyleczenia lub testu.

Luksemburg. Ministrowie pracy i spraw społecznych państw UE spotkają się, by porozmawiać o przyszłości europejskiego semestru (procedury, podczas której koordynuje się w UE politykę gospodarczą, fiskalną, zatrudnieniową i społeczną) oraz o zdrowiu i bezpieczeństwie w kontekście przyszłości pracy.

Bruksela. Kanclerz Niemiec Angela Merkel z wizytą w Belgii; spotka się z królem Belgów Filipem I oraz z premierem Alexandrem De Croo. Wśród tematów rozmów kwestie międzynarodowe i europejskie, w tym program Rady Europejskiej zaplanowanej na 21-22 października.

Mińsk. Szczyt poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), organizowany w formie wideo. W ramach szczytu ma się odbyć spotkanie przywódców Rosji i Białorusi, Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki.

Bruksela. Pierwsze spotkanie przedstawicieli UE i Wielkiej Brytanii, odkąd w środę strona unijna przedstawiła propozycje mające usprawnić funkcjonowanie protokołu północnoirlandzkiego, będącego obecnie głównym punktem spornym między nią a rządem w Londynie.

Paryż. Premier Francji Jean Castex spotka się z szefem rządu Maroka Azizem Achanuszem.

Waszyngton. Krewni byłego prezydenta Donalda Trumpa mają stawić się przed komisją Kongresu badającą zamach na Kapitolu.

Waszyngton. Doroczne zgromadzenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (do 17 października).

Watykan. Papież Franciszek przyjmie na audiencji drugą grupę polskich biskupów, składających wizytę ad limina Apostolorum, czyli do progów apostolskich. Będzie wśród nich przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Jiuquan (Chiny). Drugi zespół chińskich astronautów ma wyruszyć w kosmos, by wziąć udział w budowaniu chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. Zgodnie z planem Tiangong ma zostać ukończona do końca 2022 roku i działać przez około 10 lat.

Ryga. Regionalna konferencja poświęcona kwestiom cyberbezpieczeństwa w krajach bałtyckich (do 16 października).

Kalendarium ekonomiczne 15 października 2021 r.

10:00 - GUS - Polska - Inflacja CPI (9/2021)

10:00 - GUS - Polska - Zmiana eksportu (8/2021)

10:00 - GUS - Polska - Zmiana importu (8/2021)

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (9/2021)

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (10/2021)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (10/2021)

Podsumowanie sesji

Wzrosty na GPW mimo węglowej korekty. W grze Allegro, Dino i CCC

Solidne wzrosty na Wall Street

Kalendarium giełdowe

SANPL – Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję.

INTELGSOL – Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

ZPUE – NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna oraz zmiany statutu.mości z rynków | Komunikaty ESPI

#TegoDnia 15 października

1432 – Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawarły unię grodzieńską, będącą z aktów unii polsko-litewskiej.

1832 – W Królestwie Kongresowym weszła do obiegu moneta dwunominałowa 15 kopiejek-1 złoty.

1928 – Sterowiec Graf Zeppelin pomyślnie zakończył swój pierwszy lot transatlantycki, cumując w Lakehurst w stanie New Jersey.

1939 - Rząd niemiecki podjął uchwałę o utworzeniu Wielkiego Miasta Szczecin.

1944 – Ukazało się pierwsze wydanie „Życia Warszawy”.

1962 – Rozpoczął się kryzys kubański.

1981 – Z taśmy montażowej Fabryki Samochodów Małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126p.

1993 – Rozpoczęto produkcję samochodu dostawczego Lublin.

2004 – Premiera komedii filmowej Wesele w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

2007 – Pierwszy egzemplarz największego samolotu pasażerskiego świata Airbus A380 wszedł do służby w barwach Singapore Airlines.

