Zapowiedź dnia - 11 czerwca 2021 r.

Przed nami piątek, 11 czerwca, 162. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Duże mieszkania podrożały najmocniej. Popyt napędza mieszkaniówkę i ceny. Nawet o 5-6 proc. względem IV kw. 2020 r. podrożały duże mieszkania w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium.

Q&A z Krzysztofem Kolanym. Zadaj pytanie naszemu głównemu analitykowi. Dziś o 09:00 W ramach konferencji WallStreet 25, której Bankier.pl jest partnerem medialnym, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl.

Konta oszczędnościowe - najlepsi dadzą do 2% rocznie, ale stawka idzie w parze z wymogami. Wyższe stawki na kontach oszczędnościowych są dostępne tylko po spełnieniu dodatkowych warunków. Co więcej, trzy z pięciu najwyżej oprocentowanych rachunków to oferty tylko dla nowych klientów.

Rynek IT nasycił się juniorami. Mało ofert, niewysokie zarobki. Utarło się mówić, że pracownicy IT żyją jak pączki w maśle. Wysokie płace, możliwość nauki od zera w miejscu zatrudnienia, nieskończona liczba benefitów. Jednak nasycenie rynku powoli daje się we znaki juniorom.

Po cyberataku na CD Projekt część danych wyciekła do sieci. Po lutowym cyberataku na CD Projekt wewnętrzne dane spółki, w tym informacje kadrowe i finansowe dotyczące pracowników i kontrahentów związanych z produkcją gry CyberPunk 2077, pojawiły się w internecie.

Inwestowanie. Trzeci i ostatni dzień konferencji WallStreet 25 organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Prezydent. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego odbędą się dziś obchody Święta Służby Ochrony Państwa.

Parlament. Na Zamku Topacz koło Wrocławia odbędzie się dziś spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym wezmą udział m.in. marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Premier. Mateusz Morawiecki będzie przebywał dziś w województwie zachodniopomorskim. Odwiedzi Port Szczecin, Stację Regazyfikacji LNG w Tychowie oraz miejscowość Rąbino.

Rzym. Na Stadio Olimpico w Rzymie odbędzie się pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw Europy. O 21:00 Włochy zagrają z Turcją. Pierwszy mecz Polaków (ze Słowacją) w poniedziałek 14 czerwca o 18:00.

Carbis Bay. W angielskim Carbis Bay rozpocznie się szczyt G7; do niedzieli. Będzie to pierwsze od wybuchu pandemii koronawirusa spotkanie przywódców na żywo, a nie w formie wideokonferencji. Głównymi tematami rozmów mają być: odbudowa gospodarcza po pandemii, pomoc krajom rozwijającym się w szczepieniach i przekazanie im szczepionek, zapobieganie zmianom klimatycznym, poparcie zasad wolnego handlu i uzgodnione przez ministrów finansów porozumienie w sprawie opodatkowania międzynarodowych korporacji i wprowadzenia globalnej minimalnej stawki podatku od przedsiębiorstw.

W szczycie udział weźmie m.in. prezydent USA Joe Biden, który kontynuuje swoją pierwszą podróż zagraniczną od czasu zaprzysiężenia na urząd w styczniu.

Bruksela. Na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Luksemburgu unijni ministrowie energii będą rozmawiać m.in. o rozporządzeniu o transeuropejskich sieciach energetycznych (TEN-E), strategii wodorowej oraz inicjatywie strategicznej „Fala renowacji”. Ministrowie mają uzgodnić podejście ogólne do proponowanej zmiany TEN-E. UE dokonuje nowelizacji, by dostosować przepisy do przyszłych wyzwań i do swoich celów klimatycznych na 2030 i 2050 r.

Bruksela. Konferencja prasowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga poświęcona szczytowi Sojuszu, zaplanowanemu na 14 czerwca.

Berlin. Konferencja prasowa liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Ateny. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Grecji, Cypru, Francji, Hiszpanii, Włoch, Malty i Portugalii (MED7) przed wrześniowym szczytem tego formatu z UE.

Ateny. Na greckiej wyspie Chios proces czterech kolejnych migrantów oskarżonych o podpalenie wielkiego obozu Moria na Lesbos we wrześniu 2020 r. W marcu br. dwaj nieletni zostali skazani na pięć lat więzienia, odwołali się od wyroku.

Nowy Jork. Ogłoszenie laureatów tegorocznych Nagród Pulitzera, przyznawanych przede wszystkim za osiągnięcia w dziedzinie dziennikarstwa, ale również m.in. literatury, teatru czy muzyki.

Genewa. Konferencja ministerialna Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), tym razem online; do 19 czerwca.

Kalendarium ekonomiczne 11 czerwca 2021 r.

08:00 - Wielka Brytania - Produkcja przemysłowa (4/2021)

14:00 - NBP - Polska - Minutki z posiedzenia RPP (2021)

15:00 - NBP - Konferencja prasowa

Konferencja Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (6/2021)

MF - Przetarg zamiany obligacji skarbowych. MF sprzeda papiery OK0423 / PS1026 / WZ1126 / WZ1131 / DS0432. Obligacje odkupowane PS0721/ DS1021/ PS0422.

Podsumowanie sesji

Polska: Banki napędziły WIG20. Słabość giełdowego gamingu

USA: Inflacja w Ameryce mocno w górę... a S&P500 z nowym rekordem

Zobacz tabele notowań | Aktualne notowania kontraktów na indeksy |

Kalendarium giełdowe

PEKAO – ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

CCC – NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in. umowy kredytowej.

CAPTORTX – Wprowadzenie do obrotu na GPW 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Pełne kalendarium spółkowe | Wiadomości z rynków | Komunikaty ESPI

1577 – Wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem: wojska króla Stefana Batorego rozpoczęły oblężenie miasta.

1742 – Maria Teresa Habsburg i Fryderyk II Wielki podpisali pokój wrocławski kończący austriacko-pruską I wojnę śląską.

1959 – Na wyspie Wight u wybrzeża Anglii odbył się pierwszy lot poduszkowca wynalezionego przez Christophera Cockerella.

1976 – W trakcie wizyty Edwarda Gierka podpisano wspólne oświadczenie o rozwoju stosunków między PRL, a RFN oraz umowę o współpracy kulturalnej, 5-letnią umowę o współpracy gospodarczej i szereg innych porozumień.

2004 – Odbył się pogrzeb byłego prezydenta USA Ronalda Reagana.

2005 – Ministrowie finansów państw grupy G8 uzgodnili anulowanie długów 18 najbiedniejszym krajom świata.

2010 – Marek Belka został zaprzysiężony na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego.

2010 – W RPA rozpoczęły się XIX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

Źródła: PAP, Investing.com, Wikipedia