Zapowiedź dnia - 10 lutego 2022 r.

Przed nami czwartek, 10 lutego, 41. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Czy to jeszcze jest korekta, czy już może bessa? Od listopadowego rekordu WIG spadł co prawda tylko o 10%, ale otoczenie gospodarcze sugeruje, że możemy mieć do czynienia nie tyle z korektą w hossie, co raczej z początkiem regularnej bessy.

Oblicza polskiej biedy. Rośnie zasięg ubóstwa w Polsce. Największy odsetek gospodarstw domowych dotkniętych biedą występuje we wschodniej części kraju oraz na wsiach i małych miastach. Częściej z niedostatkiem mierzą się rodziny wielodzietne, wynika z danych GUS. Jakie oblicza ma bieda? Zobacz 10 wykresów o ubóstwie w Polsce.

Najtańsze konta w lutym. Klienci, którzy poszukują darmowego konta, mogą założyć jeden z dziesięciu rachunków na rynku. Dodatkowe wymogi takie jak brak opłaty za kartę czy wypłaty z bankomatów krajowych zdecydowanie skracają listę dostępnych rachunków.

Zwolnienia grupowe w 2022 r. Jak wynika z danych pozyskanych przez Bankier.pl, w ramach zwolnień grupowych w styczniu pracę straciły łącznie 342 osoby w całej Polsce. Widmo kolejnych redukcji wisi nad blisko 6 tys. pracowników. Najwięcej zwolnień zgłoszono wśród firm z sektora produkcji.

Sąd w Łodzi oddalił żądania 1,7 tys. kredytobiorców umów frankowych mBanku. Sąd Okręgowy w Łodzi w postępowaniu grupowym w całości oddalił żądania 1,7 tys. kredytobiorców, którzy domagali się m.in. uznania ich umów kredytowych za nieważne - poinformował mBank w komunikacie prasowym.

Glapiński: Będziemy robić wszystko, żeby zdusić inflację. Ale w granicach rozsądku. Prezes NBP Adam Glapiński ogłosił w środę, że będzie namawiał RPP do tego, żeby na następnym posiedzeniu znów zacieśnić politykę pieniężną. Jego zdaniem podnoszenie stóp do poziomu 4 proc. nie będzie szkodliwe dla gospodarki.

Wydarzy się w Polsce

Johnson w Warszawie. Dziś z wizytą w Warszawie będzie przebywał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. "Będziemy rozmawiać m.in. na najważniejsze tematy europejskie i te związane z kwestiami bezpieczeństwa" - poinformował premier Morawiecki.

Wydarzy się na świecie

KIJÓW - Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau z wizytą na Ukrainie. Minister spotka się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą oraz minister ds. reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Iryną Wereszczuk. Rozmowy będą dotyczyć bieżących wydarzeniach na Ukrainie.

BRUKSELA - Spotkanie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona w siedzibie Sojuszu.

BERLIN - Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przyjmuje przywódców Łotwy, Litwy i Estonii.

MOSKWA - Szef MSZ Siergiej Ławrow spotka się z minister spraw zagranicznych W. Brytanii Liz Truss.

CANBERRA - Australia gości ministrów spraw zagranicznych grupy "Quad" (do 11 lutego).

CANBERRA - Minister spraw zewnętrznych Indii Subrahmanyam Jaishankar składa oficjalną wizytę w Australii na zaproszenie swojej australijskiej odpowiedniczki Marise Payne.

MOSKWA - Rozmowy prezydentów Rosji i Kazachstanu: Władimira Putina i Kasyma-Żomarta Tokajewa.

Kalendarium ekonomiczne 10 lutego 2022 r.

8.00 Norwegia - inflacja CPI i PPI w styczniu

9.30 Szwecja - decyzja ws. stóp procentowych

11.00 Unia Europejska - KE opublikuje prognozy gospodarcze

14.00 Polska - protokół z posiedzenia RPP

14.30 USA - inflacja CPI w styczniu

14.30 USA - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Podsumowanie sesji

Glapiński pomógł bankom, silna energetyka i górnictwo

Drugi dzień wzrostów za Atlantykiem. Nasdaq 2% w górę

Kalendarium giełdowe

CFG - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

KBJ - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

ASTRO - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

DGNET - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

EKOPOL - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

SYNEKTIK - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.

EC2 - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

MERCATOR - Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

RESBUD - Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.741.000 akcji.

WIKANA - NWZA ws. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez spółkę akcji własnych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych spółki, zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” oraz ustanowienia programu motywacyjnego.

4FUNMEDIA - NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.

CENTURION - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

BIZTECH - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

LUG - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

AZTEC - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

CODEADDIC - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

ROVITA - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

ISIAG - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

AQUABB - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

MEDIANPOL - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

ECO5TECH - Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

PHOTON - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

INFOSCAN - Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.

#TegoDnia 10 lutego

1326 – Władysław Łokietek wraz z posiłkami litewskimi najechał Brandenburgię.

1648 – Król Władysław IV Waza nadał prawa miejskie Pradze leżącej na prawym brzegu Wisły.

1775 – Komisja Edukacji Narodowej utworzyła Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych w Warszawie, pierwszą polską instytucję zajmującą się opracowaniem i wydawaniem podręczników oraz programów szkolnych.

1925 – Zawarto konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Na jego mocy Kościół zyskał pełną swobodę działania, z kolei żadna część terytorium Polski nie miała podlegać biskupowi rezydującemu poza granicami państwa.

1926 – Rada Ministrów wydała rozporządzenie nadające prawa miejskie Gdyni, niedawnej wiosce rybackiej.

1929 – W Żywcu zanotowano –40,6 °C, a w W Olkuszu zanotowano –40,4 °C.

1971 – Rozpoczęły się łódzkie strajki lutowe.

1976 – Sejm przyjął, przy jednym głosie wstrzymującym się Stanisława Stommy, poprawki do konstytucji PRL. Wprowadzono zapis o przewodniej roli w państwie PZPR i jego sojuszu z ZSRR.

1996 – Komputer Deep Blue wygrał pierwszą partię w szachowym pojedynku z mistrzem świata Garrim Kasparowem.

2017 – Wprowadzono do obiegu banknot o nominale 500 zł.

2021 – Odbył się protest mediów prywatnych Media bez wyboru.

Źródła: PAP, Wikipedia

Informacje zebrał: Maciej Kalwasiński