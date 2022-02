Zapowiedź dnia - 1 lutego 2022 r.

/ Bankier.pl

Przed nami wtorek, 1 lutego, 32. dzień roku. Oto zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia oraz krótka lista tematów, o których warto wiedzieć od samego rana.

Tematy dnia

Awans na GPW na wzór Allegro już od marca. GPW Benchmark do końca tygodnia prowadzi konsultacje dotyczące zmian w indeksach małych i średnich spółek. Proponowane rozwiązania mają przyspieszyć wejście do indeksu debiutujących podmiotów o znacznej kapitalizacji. Nie musi to oznaczać lepszej stopy zwrotu dla benchmarku.

Ranking lokat miesięcznych. Zainteresowani lokatami miesięcznymi mogą teraz skorzystać z lepszych stawek niż na początku roku. Oprocentowanie maksymalne wzrosło w przypadku wszystkich zestawień. Największą różnicę widać w rankingu na 100 000 zł.

Nagła zmiana strategii w Aionie. Ostatnie zmiany w ofercie wzbudziły szereg pytań wśród klientów. Bank wycofał bez uprzedzenia partnerów kredyty, zablokował wnioski, zrezygnował z oferty dla firm i wprowadził opłaty za darmowe konto. Na zmianę strategii zdecydował się niespełna pół roku po debiucie.

Gdzie i za ile zamówić zakupy z dostawą do domu? Biedronka, Auchan, Carrefour, frisco.pl, Kaufland, Lidl, E.Leclerc, SPAR oraz inne markety oferują zakupy przez internet z dowozem do domu. To popularna opcja, w szczególności dla osób przebywających na kwarantannie. Przeanalizowaliśmy koszty dostawy zamówień w różnych sklepach.

Obowiązki podatkowe i księgowe w lutym 2022 r. Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, ZUS czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w lutym 2022 r., oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Liczba urodzeń w Polsce najniższa od II wojny światowej, a zgonów - najwyższa. Liczba ludności Polski spadła w 2021 r. najmocniej od II wojny światowej - wynika z danych GUS. Na świat przyszło najmniej dzieci i zmarło najwięcej osób od ponad 70 lat.

Wydarzy się w Polsce

Rząd. O godz. 11 zbierze się Rada Ministrów, która zajmie się projektami nowelizacji: tzw. ustawy zaopatrzeniowej; ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym; ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego; a także omówi projekt nowelizacji ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Tarcza antyinflacyjna 2.0. Wchodzą w życie przepisy, na mocy których stawka podatku VAT na paliwa obniżona została z 23 do 8 proc., co oznacza, że cena litra paliwa w detalu spada o kilkadziesiąt groszy. Tarcza antyinflacyjna 2.0 to również obniżenie z 5 do 0 proc. VAT na podstawowe produkty żywnościowe, i obniżenie VAT na gaz z 8 do 0 proc., a na ciepło do 5 proc. i na nawozy do zera.

COVID-19. Sejm ma się dziś zająć projektem ustawy covidowej, wniesionym przez grupę posłów PiS. Przewiduje on przyznanie pracownikom prawa do bezpłatnych testów na koronawirusa; pracodawcy mają być upoważnieni do żądania informacji o wyniku testu zatrudnionego. Pracownika, który nie podda się testowi, będzie można zobowiązać do zapłaty odszkodowania pracownikowi, który ulegnie zakażeniu.

COVID-19. Od wtorku ważność unijnych ceryfikatów COVID (UCC) została skrócona do 270 dni z 360 dni obowiązujących wcześniej, zarówno tych wydawanych po szczepieniu w schemacie podstawowym, jak po dawkach przypominającej i dodatkowej.

Praca. W Pałacu Prezydenckim dziś w południe rozpocznie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. W porządku obrad zaplanowano informację minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg na temat sytuacji na rynku pracy.

Wydarzy się na świecie

KIJÓW - Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w stolicy Ukrainy. Polski premier spotka się z prezydentem i premierem Ukrainy.

KIJÓW - Wizytę w stolicy Ukrainy zapowiedzieli premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii, Boris Johnson i Mark Rutte.

MOSKWA - Rozmowa telefoniczna sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem na temat deeskalacji napięcia.

BRUKSELA - Komisja Europejska według jej wiceprzewodniczącego Valdisa Dombrovskisa planuje zatwierdzić pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 1,2 mld euro.

MOSKWA - Wizyta w stolicy Rosji premiera Węgier Viktora Orbana.

DUBLIN - Manewry rosyjskiej marynarki wojennej u wybrzeży Irlandii.

RZYM - We Włoszech wchodzą w życie dalsze restrykcje w ramach walki z epidemią, w tym obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 dla osób powyżej 50 lat oraz 100 euro kary za ich brak. Ponadto bez przepustki Covid nie będzie można wejść do większości sklepów, które nie sprzedają artykułów pierwszej potrzeby, na pocztę i do banku.

KOPENHAGA - Dania znosi ograniczenia związane z Covid-19.

BUDAPESZT - Węgry wprowadzają limity cenowe na sześć podstawowych produktów żywnościowych.

BANGKOK - Podróżnych zaszczepionych przeciwko Covid-19 przestaje obowiązywać kwarantanna.

SAN REMO - Inauguracja 72. festiwalu piosenki włoskiej.

Kalendarium ekonomiczne 1 lutego 2022 r.

Chiny, Hongkong, Singapur, Tajwan, Malezja, Filipiny, Indonezja, Mongolia, Korea Południowa - dzień wolny

Pierwszy dzień nowego miesiąca to przede wszystkim wysyp publikacji wskaźników PMI za styczeń - dane nadejdą m.in. ze Szwecji (8:30), Polski i Węgier (9:00), Hiszpanii (9:15), Czech i Szwajcarii (9:30), Włoch (9:45), Francji (9:50), Niemiec (9:55), strefy euro (10:00) i Wielkiej Brytanii (10:45).

08.00 Niemcy - sprzedaż detaliczna w grudniu

08.30 Szwajcaria - sprzedaż detaliczna w grudniu

08.45 Francja - wskaźnik CPI w styczniu

09.00 Czechy - PKB w IV kwartale

09.55 Niemcy - stopa bezrobocia w styczniu

14.30 Kanada - PKB w listopadzie

16.00 USA - Indeks ISM dla przemysłu w styczniu

Podsumowanie sesji

Odreagowanie największych spółek. CD Projekt i Allegro poprowadziły WIG20

Mocne wzrosty na nowojorskich giełdach na koniec słabego stycznia

Kalendarium giełdowe

SYNEKTIK - ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., pokrycia strat z lat ubiegłych oraz wypłaty dywidendy.

LENTEX - NWZA ws. wyboru członków RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zajmującej się produkcją wykładzin, poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego do spółki zależnej oraz zmiany statutu.

DEVELIA - Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,34 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

MODERNCOM - NWZA ws. połączenia spółek Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie, Mamissima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz IT Fashion Polska Group & Partners s. z o.o. z siedzibą Warszawie, jako spółek przejmowanych, ze spółką "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW.

ATREM - Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile S.A.

#TegoDnia 1 lutego

1411 – Zawarto I pokój toruński kończący tzw. wielką wojnę pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim.

1556 – Królowa Bona Sforza opuściła Kraków i udała się do dziedzicznego księstwa Bari we Włoszech.

1918 – Rosja przyjęła kalendarz gregoriański.

1919 – W Paryżu został podpisany układ polsko-czeski o tymczasowym podziale Śląska Cieszyńskiego.

1925 – Stacja doświadczalna Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego nadała pierwszą oficjalną audycję radiową. To wydarzenie uznaje się za początek publicznej radiofonii w Polsce.

1946 – Parlament Węgier zniósł monarchię.

1978 – Roman Polański zbiegł z USA.

1982 – Wprowadzono podwyżki cen żywności średnio o 241% oraz opału i energii średnio o 171%.

2005 – W internecie została opublikowana tzw. Lista Wildsteina, wyniesiona przez dziennikarza Bronisława Wildsteina z Instytutu Pamięci Narodowej, zawierająca nazwiska pracowników peerelowskich służb bezpieczeństwa, ich tajnych współpracowników oraz kandydatów na współpracowników.

2006 – Ben Bernanke został przewodniczącym Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej USA.

Źródła: PAP, Wikipedia

Informacje zebrał: Maciej Kalwasiński