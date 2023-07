Zaporoska Elektrownia Atomowa zaminowana. Najnowsze dane MAEA

CNN Ukraina nie odpuści. "Będziemy nadal atakować okupowany Krym" Będziemy nadal atakować okupowany Krym i most, który łączy półwysep z Rosją - powiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie opublikowanym we wtorek przez CNN. Jak się okazuje, sztab zakładał, że ukraińska kontrofensywa pójdzie szybciej niż ma to miejsce.