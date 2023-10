"Zapłać za przejazd w systemie e-TOLL". Taki SMS może sporo kosztować

SMS-y o płatności za przejazd w systemie e-TOLL to próby wyłudzenia danych o rachunkach bankowych użytkowników – ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. Podkreślono, że w przypadku otrzymania takiej wiadomości, należy ją zignorować i - przede wszystkim - nie klikać w umieszczony w niej link.

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Krajowa Administracja Skarbowa wydała w środę ostrzeżenie o SMS-ach dot. płatności za przejazd w systemie e-TOLL. Podkreślono, że takie wiadomości są próbą wyłudzenia danych o rachunkach bankowych i pieniędzy.

Przywołano treść takiego fałszywego SMSa, w którym informuje się o rzekomym przeterminowanym rachunku za przejazd wraz z linkiem. "Jeśli otrzymałeś SMS w sprawie płatności za przejazd w e-TOLL zignoruj go i nie klikaj w umieszczony w nim link" – zaznaczyła KAS.

Przypomniano jednocześnie, że Ministerstwo Finansów i KAS nie są nadawcami wiadomości.

KAS dodała, że w przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych, np. do logowania konta bankowości internetowej, zalecane jest podjęcie następujących kroków: jak najszybszy kontakt z bankiem; zmiana hasła do bankowości internetowej; w przypadku wyłudzenia środków finansowych lub danych, zgłoszenie tego faktu na najbliższym komisariacie policji.

Autor: Adrian Reszczyński

