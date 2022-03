"Zapłać albo odłączymy prąd". Oszuści podszywają się pod PGE

Rosja nakłada sankcje. "Ani Clintonowie, ani Biden nie przyjadą do nas na urlop"

Rosja "nie umie w sankcje" - tak można w skrócie określić to, co w odpowiedzi na zachodnie zakazy, wyprodukował Kreml. Zabronił Clintonom ich "rosyjskich wakacji" (tak jakby co roku na nie jeździli) i zamiast obecnego prezydenta, na liście "persona non grata" umieścili jego nieżyjącego od 20 lat ojca.