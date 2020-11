Zapaść sprzedaży kredytów gotówkowych

Media: Włochy wprowadzą godzinę policyjną

Rząd Włoch wprowadza godzinę policyjną na terytorium kraju od 22.00 do 5.00. To postanowienie znalazło się według mediów w nowym dekrecie o zaostrzeniu restrykcji w ramach walki z pandemią. Przepisy będą obowiązywać od czwartku do 3 grudnia.