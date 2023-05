Zapadliska w Trzebini. Obowiązuje zakaz wstępu na tereny zagrożone

Sasin chwali się, ile ton węgla sprowadził do Polski Spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks sprowadziły do Polski prawie 12,5 mln ton węgla, to 242 statki jakie przypłynęły do portów - poinformował w czwartek wicepremier Jacek Sasin. Podkreślił, że w dobie wojny i kryzysu państwo stanęło na wysokości zadania.