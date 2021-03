Zaostrza się spór w sprawie własności intelektualnej dotyczącej szczepionek na Covid-19

fot. Mike Mareen / Shutterstock

Zdolność produkcyjna i niedobory składników to główne wąskie gardła w zwiększaniu produkcji szczepionek przeciwko Covid-19 - oświadczyła we wtorek Międzynarodowa Federacja Producentów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (IFPMA). Aktywiści chcą zniesienia praw do własności intelektualnej w kwestii szczepionek.

"Prawa do własności intelektualnej nie są problemem. Wąskie gardła to zdolność produkcyjna, niedobór surowców, niedobór składników i wszystko to, co dotyczy know-how" - powiedział Thomas Cueni, szef IFPMA, po wideokonferencji z udziałem szefów dużych firm farmaceutycznych i przedsiębiorstw tej branży.

Jak pisze agencja Reuters, oświadczenie Thomasa Cueni to odpowiedź na apele aktywistów, w tym organizacji pozarządowej Lekarze bez Granic, którzy domagają się tymczasowego zwolnienia z patentów na niektóre technologie wytwarzania szczepionek i oskarżają bogate kraje o blokowanie produkcji preparatów w biedniejszych krajach.

W dialog ten włączyła się także Światowa Organizacja Handlu (WTO), która w środę ma rozpocząć rozmowy w sprawie wspólnej propozycji Indii i Republiki Południowej Afryki, dotyczące możliwości zniesienia zasad obejmujących własność intelektualną dla leków i szczepionek przeciwko Covid-19.

Dyrektor generalny WTO Ngozi Okonjo-Iweala wezwał we wtorek do podjęcia pilnych działań w celu zwiększenia produkcji szczepionek przeciwko koronawirusowi w krajach rozwijających się. Jego zdaniem zakłady produkcyjne można przygotować do tego celu w ciągu sześciu do siedmiu miesięcy.

"Faktem jest, że każdego kolejnego dnia za niedobór szczepionek ludzie będą płacić życiem” - powiedział Ngozi Okonjo-Iweala, wezwany przez kilka krajów członkowskich do prowadzenia rozmów z producentami szczepionek przeciw Covid-19 w celu zwiększenia produkcji.

"WTO powinna szybko wykorzystać swoje zasoby w pełnym zakresie, aby wesprzeć szybkie, pragmatyczne i namacalne przyspieszenie globalnej reakcji na Covid-19, a zwłaszcza globalną dystrybucję szczepionek" - napisano w komunikacie, podpisanym przez Australię, Kanadę, Chile, Kolumbię, Nową Zelandię, Norwegię i Turcję.

Z kolei szef sieci producentów szczepionek w krajach rozwijających się Rajinder Suri uważa, że oddanie własności intelektualnej dotyczącej szczepionek nie rozwiąże problemu. "Jest wiele kwestii, które trzeba naprawdę zrozumieć, zanim przejdziemy do transferu technologii" - powiedział. (PAP)

