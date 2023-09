Przekroczony poziom rtęci w produkcie giełdowej spółki. Kurs zanurkował

KNF podejrzewa kłamstwo Inno-Gene. Spółka odpowiada Do prokuratury trafiło zawiadomienie KNF-u o możliwości popełnienia przestępstwa w obrocie akcjami spółki Inno-Gene z NewConnect, ale także, co chyba bardziej bulwersujące, podawania nieprawdziwych informacji dotyczących jej działalności. Wydarzenia, którym przyjrzał się urząd, miały miejsce w 2020 r., kiedy to kurs Inno-Gene powędrował z 2 zł do blisko 100 zł w kilka miesięcy.