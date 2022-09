Zandberg: Trzeba rządową tarczą objąć transport publiczny

fot. Marcin Banaszkiewicz / / FotoNews

Rząd powinien objąć tarczą transport publiczny, aby nie były likwidowane połączenia lokalne, a środki na ten cel mogą pochodzić z opodatkowania nadzwyczajnych zysków korporacji paliwowo-energetycznych - mówił w sobotę na konferencji prasowej w Białymstoku poseł partii Razem Adrian Zandberg.

Działacze tego ugrupowania wskazywali, że temat transportu zbiorowego jest ważny w dobie wysokich cen i wysokiej inflacji, zwłaszcza że są sygnały od samorządów, że z powodu rosnących kosztów, także spowodowanych kryzysem energetycznym, będą likwidować lub ograniczać połączenia lokalne, co odczują mieszkańcy.

"Nasza propozycja i nasze stanowisko jest bardzo proste: zwiększamy pomoc dla transportu publicznego, obejmujemy transport publiczny tarczą, żeby w ten sposób złagodzić wpływ inflacji na portfele polskich rodzin, a środki na to bierzemy z opodatkowania nadzwyczajnych zysków korporacji paliwowo-energetycznych" - mówił o propozycji Zandberg.

Dodał, że chodzi o to, aby udało się uratować jak najwięcej połączeń lokalnych, regionalnych czy miejskich, by mogli z tego korzystać mieszkańcy. Dodał, że jeśli premier nie chce poprzeć propozycji Lewicy, może po prostu z niej skorzystać.

"My się nie będziemy gniewać, bo nam nie chodzi o to, żeby tam był nasz podpis. Nam chodzi o to, aby uratować te połączenia transportu lokalnego, autobusowego, kolejowego. Nam chodzi o to, żeby ludzie mieli szanse przetrwać w miarę sensowny sposób tę zimę, która wydaje się, że będzie naprawdę ciężka" - mówił Zandberg.

Dodał, że Lewica wzywa także rząd do przeznaczenia większych niż dotąd pieniędzy na Fundusz Przewozów Autobusowych, urealnienia stawek, by pieniądze z tego funduszu rzeczywiście przyczyniały się do tego, że będzie więcej połączeń, a nie do tego, że połączenia są likwidowane.

"Wzywamy do tego, żeby tą tarczą objąć także w większym stopniu transport kolejowy. Wzywamy do tego wreszcie, żeby rząd odważnie podszedł do kwestii zdobywania środków na takie tarcze (...)Leży na stole propozycja podatku od nadzwyczajnych zysków wielkich korporacji energetycznych i paliwowych. Jest na to przyzwolenie ze strony UE, możemy to wprowadzić nie czekając zresztą na jakiekolwiek decyzje na poziomie ogólnoeuropejskim, u nas, tak jak to zrobiły to już inne kraje. To są olbrzymie, potężne pieniądze, bo te firmy w tym momencie korzystają na tym, na czym my wszyscy tracimy" - mówił Zandberg.

Działacze partii Razem ocenili, że z powodu kryzysu energetycznego problemy transportowe będą coraz większe.

"Jeżeli rząd nie wprowadzi tarczy, która ochroni transport publiczny, to duża liczba miejscowości może potracić połączenia, które dziś jeszcze istnieją. Temu należy zapobiec, temu jeszcze można zapobiec, temu trzeba zapobiec i ten projekt tarczy, którą rząd przedstawił trzeba w pilnym trybie zmodyfikować i uzupełnić o wsparcie dla transportu publicznego" - podsumował Zandberg.

autorka: Izabela Próchnicka