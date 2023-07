Zandberg: Najem ma zapewnić stabilność i ochronę przed podwyżkami

Najem ma zapewnić stabilność i ochronę przed podwyżkami – powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Adrian Zandberg, współprzewodniczący Razem.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

REKLAMA

Polityk był pytany w wywiadzie dla "Rz" o program mieszkaniowy Lewicy, który - jak zaznacza gazeta - radykalnie różni się od propozycji innych partii, ale niekoniecznie trafia w oczekiwania Polaków. W sondażach popiera ten program ok. 20 proc. ankietowanych.

"Czyli dwa razy więcej niż listę Lewicy w sondażach. To chyba nie najgorzej, że przekonaliśmy do naszego pomysłu wyborców innych partii? Kiedy Razem zaczęło mówić o publicznym programie budowy mieszkań, tego tematu w Polsce w ogóle nie było w debacie. Ludzie w ogóle nie zakładali, że mogą liczyć na cokolwiek, bo przez lata słyszeli, że mają sobie radzić sami. To udało nam się już zmienić i – nie ukrywam – jestem z tego dumny" - podkreślił Zandberg.

Zwrócił przy tym uwagę, że Polacy nie chcą wynajmować mieszkań na takich zasadach, jakie proponuje im dzisiaj rynek.

"Ale to, co proponuje Lewica, czyli mieszkalnictwo w modelu społecznym, to zupełnie inny najem – taki, który daje stabilność życiową i nie naraża człowieka, że z dnia na dzień walną mu podwyżkę czynszu o 30 proc." - powiedział.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Dopytywany, kto miałby ustalać wysokość czynszu, Zandberg wyjaśnił, że "administrowanie mieszkaniami będzie w gestii samorządów".

Polityk został też zapytany o kredyt 2 proc.

"Rząd zaproponował mechanizm, który przy dosyć nieelastycznej podaży mieszkań dosypuje pieniądze firmom deweloperskim za pośrednictwem banków. A co zrobią te firmy, kiedy widzą klientów mających więcej pieniędzy na tę samą liczbę mieszkań? To, co robi każdy przedsiębiorca, czyli podniosą marże i ceny" - ocenił współprzewodniczący Razem.

dka/ mhr/