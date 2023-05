Zamurowali martwe szczury i jajka. Wszystko za niezapłacone pensje

Warszawscy deweloperzy padli ofiarami mściwych budowlańców, którzy straszyli ich zamurowaniem w ścianach budynków martwych szczurów i jajek. Wszystko to z powodu nieuregulowanych faktur od podwykonawców.

Kilka miesięcy temu na nowo powstałym osiedlu na warszawskim Kamionku, pojawiły się ulotki, w których napisano: "Włożyliśmy zwłoki mrożonych szczurów oraz jajka kurze i przepiórcze. Włożyliśmy w ściany 178 jajek oraz 61 szczurów (...), część zapakowana w folię kompostowalną, która rozpadnie się za rok, część - w folię, która rozpadnie się za dwa lata. Czy wiecie, jak śmierdzi jajko lub zwłoki gryzonia w ścianie?"– podaje Gazeta Wyborcza.

Budowlańcy chcieli odegrać się na deweloperach

Autorami ulotek mieli być budowlańcy, którzy w ten sposób zamierzali odegrać się na deweloperach za wynagrodzenia niezapłacone firmom podwykonawczym.

Główny inwestor oraz główny wykonawca budowy na Kamionku zgłosili sprawę do prokuratury. Według informatorów Gazety Wyborczej, śledztwo jest w toku i wygląda na to, że to deweloperzy w tej sprawie są stroną pokrzywdzoną, bo próbowano od nich wyłudzić pieniądze.

Prokuratura zajęła się sprawą

Podobnego zdania jest również warszawska Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Według jej rzeczniczki, Katarzyny Skrzeczkowskiej, ustalono dotychczas, że trzech deweloperów stało się ofiarami ataków, które były przeprowadzane od 2017 r. w różnych miejscach Warszawy i okolic. Przesłuchano już wielu świadków, zabezpieczono też monitoring oraz inne dowody w sprawie.

