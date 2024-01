Zamrożone dochody z aktywów Rosji będą przeznaczone na odbudowę Ukrainy

Minister rolnictwa Ukrainy: Firmy łamiące zasady eksportu produktów rolnych będą traciły prawo do eksportu Ukraińskie firmy, które złamią zasady eksportu produkcji rolnej m.in. do Polski, będą na pół roku usuwane z list weryfikacyjnych upoważnionych do tego podmiotów – oświadczyło w poniedziałek ministerstwo rolnictwa w Kijowie.