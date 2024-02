Zamieszanie ws. Krajowej Sieci Onkologicznej. Minister zdrowia zabrała głos

Narażenie pacjentów onkologicznych to wystarczający, ale niejedyny powód zmiany terminów wdrożenia rozwiązań Krajowej Sieci Onkologicznej - powiedziała w czwartek szefowa MZ Izabela Leszczyna.

Minister odpowiadała w Sejmie na pytania posłów PiS, którzy pytali o „niezrozumiałą i fatalną decyzję minister zdrowia w kwestii przesunięcia o ponad rok wprowadzenia Krajowej Sieci Onkologicznej”. Chodzi o przyjęty 6 lutego przez rząd projekt nowelizacji ustawy o KSO, który przewiduje m.in. zmianę terminów wdrożenia określonych rozwiązań.

Czesław Hoc (PiS) mówił, że szefowa MZ „podjęła bardzo niepokojącą i niebezpieczną dla pacjentów decyzję”.

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) Minister Leszczyna stwierdziła, że właściwie to ona powinna zadać pytanie poprzednim ministrom zdrowia, jakie działania podjęli, żeby możliwe i bezpieczne dla pacjentów było wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej. „Odpowiem. Powołali Krajową Radę Onkologiczną, która zebrała się raz, by się ukonstytuować, później pojechała chyba na wakacje, a potem nagle po wyborach zaczęła się zbierać kilka razy, przy czym efektów pracy na razie nie widzę” – powiedziała.

„Rozumiem, że moja ocena i opinia dla państwa posłów może być niewystarczająca, dlatego pozwolę sobie odpowiedzieć, cytując oceny, opinie i zastrzeżenia środowiska onkologów, profesorów, konsultantów krajowych, naukowców. +KSO wprowadzona w takiej wersji od 1 kwietnia to recepta na katastrofę+” – wskazała szefowa MZ.

Leszczyna argumentowała, że zmiana terminów wdrożenia rozwiązań musi być przesunięta, bo inaczej 7,5 tys. pacjentów onkologicznych wypadłoby z opieki onkologicznej. Tak zaprojektowaliście sieć, że pierwszego kwietnia 2024 r. z dnia na dzień 259 szpitali w Polsce, które prowadzą opiekę onkologiczną, zostaje z tej sieci wykluczona i nie ma prawa realizować opieki onkologicznej” – mówiła.

„Narażenie pacjentów onkologicznych jest zupełnie wystarczające do tego, by przesunąć realizację tej sieci. Ale jest tych argumentów więcej” – zaznaczyła.

Szefowa MZ wskazała, że przeprowadzono pilotaż, który kosztował 130 mln zł. „Wyniki pilotażu zostały utajnione przez ministra Adama Niedzielskiego. Pod presją opinii publicznej i środowiska onkologicznego i pacjenckiego zostały upublicznione. Upubliczniono w październiku 2023 r., a ustawę przyjęto w marcu 2023, a przecież to ten pilotaż miał być podstawą koncepcji sieci” – zauważyła minister.

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) - o co chodzi?

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić całościową opiekę onkologiczną w kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze - na poziomie podstawowym.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy oparta ma być na kryteriach biorących pod uwagę m.in. liczbę i kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Projektowana nowela wprowadza zmianę terminu pierwszej kwalifikacji placówek na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej. Ma ona zostać przeprowadzona do 31 marca 2025 r. Ma to m.in. pozwolić NFZ na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem kryteriów warunkujących przynależność do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Zmiana terminu ma również zapewnić podmiotom czas niezbędny na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi.

Projekt przewiduje także przesunięcia terminu realizacji obowiązku nałożonego na podmioty wchodzące w skład KSO przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej z 1 kwietnia 2024 r. na 1 kwietnia 2025 r.

Nowelizacja zakłada również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie 1 lipca 2025 r. Jak wyjaśniono, ma to związek z koniecznością przyjęcie odpowiednich zmian prawnych w zakresie centralnej e-rejestracji.

Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) z 9 marca 2023 r., podmioty wykonujące działalność leczniczą, a niewchodzące w skład KSO, nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 kwietnia 2024 r. Projektowana nowelizacja zakłada zmianę tego terminu na 1 kwietnia 2025 r. Nowela ma wejść w życie 31 marca 2024 r. (PAP)

