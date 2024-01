Zamieszanie wokół Rady Dialogu Społecznego. Kancelaria Premiera tłumaczy

Rządowi zależy na jak najszybszym wznowieniu prac Rady Dialogu Społecznego, dlatego już 5 stycznia premier Donald Tusk wyznaczył ministrów do reprezentowania strony rządowej w pracach Rady - przekazała w komunikacie Kancelaria Premiera. Wtedy też premier zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze powołanie ministrów w jej skład.

fot. Simona Supino / / FORUM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśliła w komunikacie, że premier Donald Tusk 5 stycznia wyznaczył ministrów do reprezentowania strony rządowej w pracach Rady Dialogu Społecznego. Jednocześnie zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze powołanie ministrów w jej skład.

Jak wskazała KPRM, prezydent zwlekał z podjęciem decyzji i wyznaczył uroczystość powołania członków rządu w skład Rady na 25 stycznia.

"W odpowiedzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała Kancelarię Prezydenta, że tego dnia odbywa się posiedzenie Sejmu, podczas którego ministrowie wykonują swoje obowiązki służbowe. W związku z tym nie będą mogli wziąć udziału w uroczystości" - wyjaśniono w komunikacie.

Szef Kancelarii Premiera zwrócił się jednocześnie do Kancelarii Prezydenta o jak najszybsze podpisanie powołań przedstawicieli rządu. "Liczymy, że prezydent zrobi to wypełniając swoje obowiązki, a Rada jako najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce będzie mogła zacząć działać jak najszybciej" - wskazano.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w czwartek, że prezydent Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego członków rządu Donalda Tuska na uroczystość powołania ich w skład Rady Dialogu Społecznego. "Ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu, którego termin był uzgodniony, a dziesięciu ministrów wcześniej dodatkowo potwierdziło swoją obecność. W związku z tym dzisiejsza uroczystość się nie odbędzie" - napisała Kancelaria Prezydenta RP w czwartek na platformie X.

W czwartek Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda spotkał się z członkami Rady Dialogu Społecznego: Agnieszką Lenartowicz–Łysik, doradcą Prezydenta RP i przedstawicielem Prezydenta RP w RDS oraz Bartłomiejem Mickiewiczem, zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W spotkaniu wziął też udział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Piotr Ćwik. "Tematem spotkania były perspektywy dialogu społecznego w Polsce, także w związku ze zmianami wewnątrz Rady" - przekazała Kancelaria Prezydenta.

Kancelaria Premiera zwróciła uwagę, że z apelem o pilne powołanie przedstawicieli rządu w Radzie zwróciło się do prezydenta, jako patrona dialogu społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. "Nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac przez Radę. Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS" - dodała we wpisie KPRP.

Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec w rozmowie z PAP podkreślił, że "ministrowie, którzy mieli zostać powołani w skład Rady Dialogu Społecznego nie mogli pojawić się w Pałacu Prezydenckim na czwartkowej uroczystości z powodu posiedzenia Sejmu". Dodał, że "Kancelaria Prezydenta została uprzedzona".

"Nasi ministrowie uczestniczą w posiedzeniach komisji. Większość z nich jest posłami i musi być do dyspozycji Sejmu - w każdej chwili mogą mieć miejsce głosowania" - zaznaczył Grabiec.

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie rządu, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego Rady pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

