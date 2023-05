Zamieszanie wokół Lufthansy. Sąd UE zawiesił decyzję o dokapitalizowaniu linii

Lufy do Leopardów "Made in Ukraine". Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall otworzy fabrykę w Ukrainie To nie jest niemożliwe. Koncern Rheinmetall chce produkować w Ukrainie swoje czołgi, systemy obrony przeciwlotniczej i amunicję. Jak poinformował szef firmy Armin Papperger, w najbliższych tygodniach podjęte zostaną próby zawarcia umów o współpracy i wspólnych przedsięwzięć z ukraińskimi firmami.