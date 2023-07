Zamień puste butelki na pełne. Rusza specjalna akcja Biedronki

W sklepach sieci Biedronka rozpoczyna się wyjątkowa akcja, w ramach której klienci za przyniesienie plastikowych butelek będą mogli otrzymać voucher na dowolny napój w plastikowej butelce. Nie we wszystkich placówkach będzie jednak taka możliwość.

fot. Marek Suchecki / / FORUM

W wakacyjne weekendy przy niektórych sklepach sieci Biedronka będą rozmieszczone punkty, gdzie za sześć plastikowych butelek klienci otrzymają voucher o wartości 1 zł. Wykorzystać będzie go można na zakup następnego napoju w plastikowej butelce. Jednorazowa liczba voucherów na osobę została ograniczona do pięciu, co oznacza, że klient może za jednym razem przynieść 30 butelek.

Tę akcję zaplanowano na piątki i soboty w okresie od 7 lipca do 26 sierpnia w godzinach 11-19 w piątki oraz 10-18 w soboty. Jeśli chodzi o niedzielę handlową, ta wypada 27 sierpnia i wtedy również będzie można skorzystać z promocji w godzinach 10-18, chyba że wcześniej zostaną wyczerpane wszystkie vouchery.

Warto dodać, że nie każda butelka może zostać wymieniona. Warunki spełniają butelki wykonane z tworzywa sztucznego i tylko te, które są po napojach (np. sokach, wodzie, alkoholu). Nie ma znaczenia pojemność i to, czy są one zgniecione, zawierają etykietę lub nakrętkę. Nie zostaną przyjęte butelki szklane, te po olejach spożywczych, technologicznych i pozostałych, opakowania po kosmetykach, ale również po jogurtach i mleku. Promocja nie obejmuje także butelek i puszek aluminiowych.

Voucher otrzymany za zwrot butelek będzie można wymienić do 31 sierpnia w każdym sklepie Biedronka przy zakupie dowolnego napoju w butelce plastikowej. Promocja nie obejmuje jednak napojów alkoholowych. Co więcej, minimalna wartość zakupów musi wynosić o 1 zł więcej niż wartość wykorzystanych voucherów.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Lista sklepów, gdzie można dokonać wymiany, znajduje się na oficjalnej stronie Biedronki.