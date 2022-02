Zamiast do Warszawy z Krakowa LOT-em polecieli do Budapesztu

fot. Krystian Maj / / FORUM

Z powodu silnego wiatru dwa poranne samoloty lecące do Warszawy: z Bydgoszczy i Krakowa zostały przekierowane do Budapesztu - poinformował PAP rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. Po dotankowaniu paliwa i poprawie warunków są w drodze do Warszawy.

W czwartek w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który w porywach może sięgać do ponad 100 km/h.

Jak poinformował rzecznik LOT-u, dwa poranne samoloty lecące do Warszawy: z Bydgoszczy i Krakowa zostały przekierowane do Budapesztu. Tam dotankowały, a ponieważ warunki pogodowe umożliwiają już lądowanie w Warszawie, są w drodze na lotnisko docelowe.

Poza tym - jak przekazał Moczulski - odnotowano niewielkie opóźnienia innych rejsów, spowodowane oczekiwaniem na poprawę warunków.

Jako pierwsze informację o przekierowaniu samolotów podało RMF. (PAP)

kmz/ jann/