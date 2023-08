Zamach stanu w Nigrze. Co z kopalnami uranu?

Biały Dom popiera ultimatum ECOWAS wobec junty w Nigrze Popieramy to, co powiedzieli afrykańscy przywódcy ECOWAS (Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej) i presję na nigerską juntę, by przywrócić do władzy prawowitego prezydenta Mohameda Bazouma - powiedział w czwartek w Nowym Jorku sekretarz stanu USA Antony Blinken. Odniósł się w ten sposób do ultimatum postawionemu przez przywódców zachodnioafrykańskiej wspólnoty, mówiącej m.in. o użyciu siły.