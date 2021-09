Zamach stanu w Gwinei. Dowódca zapowiada powołanie rządu jedności narodowej

Dworczyk: Przymusowe szczepienia przeciwko COVID-19 to więcej szkody niż pożytku

Przymusowe szczepienia przeciwko COVID-19 mogłyby doprowadzić do poważnego zaognienia sytuacji, co w konsekwencji przełożyłoby się negatywnie na cały proces szczepień. To oznacza, że takie działanie przyniosłoby więcej szkody niż pożytku – powiedział w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.