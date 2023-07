Zamach? Prokuratura rozszerza śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej

KATASTROFA SMOLEŃSLA Suski: Dowody wskazują na to, że były dwa wybuchy na pokładzie Tupolewa Niewątpliwie wszystkie dowody wskazują na to, że na pokładzie Tupolewa były dwa wybuchy. Znaleziono ślady materiałów wybuchowych, a Rosja nie oddaje wraku i niszczy dowody - powiedział we wtorek w TVP wiceszef klubu parlamentarnego PiS Marek Suski.