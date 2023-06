Zalando do kupienia na GPW. Debiutuje też Porsche i SAP - największy z DAX-a

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o łącznej wartości do 18 mln zł Kredyt Inkaso wyemituje do 18 tys. obligacji serii N1 o łącznej wartości nominalnej do 18 mln zł, z terminem ich wykupu przypadającym na 13 lipca 2027 r. - poinformowała spółka w komunikacie.