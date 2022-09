Załamanie na rynku hipotek w sierpniu. Może być jeszcze gorzej

fot. marcinm111 / / Shutterstock

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu 2022 r. spadła w Polsce o 69,3 proc. rdr, a w ujęciu liczbowym spadła o 68,8 proc. rdr - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

"Ogromne spadki rdr dotyczyły kredytów mieszkaniowych i to zarówno w ujęciu liczbowym aż (68,8 proc.) jak i wartościowym (-69,3 proc.). Sierpień to już kolejny miesiąc w dużym trendzie spadkowym wywołanym wzrostem stóp procentowych, a tym samym bardzo dużym spadkiem zdolności kredytowej. Można wręcz mówić już o pełnym załamaniu rynku kredytów mieszkaniowych. Spadają one w przepaść, a dna nie widać na horyzoncie" - napisano w komentarzu.

W okresie ośmiu pierwszych miesięcy 2022 roku wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o 36,0 proc., a w ujęciu liczbowym spadła o 40,8 proc.

Rogowski: Spadek wartości udzielonych kredytów mieszk. w '22 może być głębszy niż 40 proc. rdr

Spadek wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w '22 może być głębszy niż 40 proc. rdr - ocenia główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej (BIK) Waldemar Rogowski.

"Na początku roku prognozowałem spadek wartości akcji kredytowej o około 10 proc. Z uwagi na bardzo duży spadek zdolności kredytowej w wyniku wzrostu stóp procentowych oraz zaostrzenia regulacyjnych kryteriów oceny zdolności kredytowej, który wywołał ogromny spadek popytu i zwiększenia ostrożności przy udzielaniu kredytów mieszkaniowych ze strony samych banków obawiam się, że spadek w całym 2022 r. może być głębszy – nawet na poziomie 40 proc." - napisał Rogowski.

"Jeżeli jednak IV kwartał będzie tak samo zły jak trzeci, to spadek ten może być jeszcze głębszy" - dodał.

