Załamanie na rynku funta. Dolar coraz bliżej 5 zł

W nocy doświadczyliśmy załamania notowań brytyjskiej waluty, która względem dolara osiągnęła najsłabsze poziomy w historii. 20-letnie rekordy śrubuje dolar amerykański, którego cena na polskim rynku nieubłaganie podąża w kierunku 5 zł.

Od kilku dni funt brytyjski zachowuje się bardziej jak waluta niewielkiego rynku wschodzącego niż jedna z kilku najważniejszych walut świata. W nocy, na niezbyt płynnym rynku, doszło wręcz do załamania notowań szterlinga. Kurs GBP/USD spadł z blisko 1,08 do 1,0382, notując najniższy poziom w przeszło 200-letniej historii tej pary walutowej.

Bezprecedensowa słabość funta to jedna kwestia. Drugą jest niewidziana od jesieni 2002 roku siła dolara amerykańskiego, który korzysta na zdecydowanych podwyżkach stóp procentowych w Rezerwie Federalnej. W nocy na parze z euro dolar był najmocniejszy od 20 lat - z każdym kolejnym dniem kurs EUR/USD ustanawia nowe minima.

Wszystko to dzieje się przy wysokim, ale względnie stabilnym kursie euro do złotego. W poniedziałek o 10:28 za wspólnotową walutę płacono 4,7518 zł, czyli o 1,8 grosza wyżej niż przed weekendem. W dalszym ciągu oznacza to, że od marca kurs EUR/PLN utrzymuje się w konsolidacji, wahając się w przedziale 4,55-4,85 zł.

Za to w stronę 5 zł zmierzają notowania dolara amerykańskiego. W poniedziałek nad ranem za „zielonego” płacono nawet 4,9463 zł i jest to nowy rekord wszech czasów na parze USD/PLN. Do 10:15 kurs dolara obniżył się do 4,9102 zł.

- Początek nowego tygodnia przynosi kontynuację dotychczasowych trendów, a więc umocnienia tzw. walutowych bezpiecznych przystani (dolar amerykański, frank szwajcarski). W rezultacie – mimo względnie stabilnych notowań EUR/PLN – historyczne maksima osiągnął kurs USD/PLN, a bliska wyznaczenia rekordowego poziomu jest także para CHF/PLN – napisał w komentarzu dziennym ekonomista Banku Millennium, Andrzej Kamiński.

Bardzo blisko poziomu 5 zł notowany był frank szwajcarski. W nocy helwecka waluta odnotowała nowe rekordy względem euro, które jednak wymazała o poranku. Jedno euro wyceniane jest obecnie na ok. 95 szwajcarskich centymów, co na polskim rynku przekładało się na franka po 4,9921 zł.

Poturbowany na globalnym rynku funt brytyjski kosztował 5,2863 zł. Czyli ponad trzy grosze mniej niż przed weekendem. W nocy było to nawet 5,1061 zł i był to najwyższy kurs funta od lutego 2021 roku.

