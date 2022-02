Gdzie i za ile zamówić zakupy z dostawą do domu? Sprawdzamy ceny

fot. Ukrolenochka / / Shutterstock

Biedronka, Auchan, Carrefour, frisco.pl, Kaufland, Lidl, E.Leclerc, SPAR oraz inne markety oferują zakupy przez internet z dowozem do domu. To popularna opcja, w szczególności dla osób przebywających na kwarantannie. Przeanalizowaliśmy koszty dostawy zamówień w różnych sklepach. Ceny sięgają nawet kilkudziesięciu złotych.

Zakupy z dostawą do domu zyskały na popularności w trakcie pandemii COVID-19. Możliwość zamówienia artykułów spożywczych pod wskazany adres może być pomocna dla osób przebywających na kwarantannie lub nawet dla osób odbywających izolację domową. W większości przypadków markety oferują dostawę bez bezpośredniego kontaktu z drugą stroną - np. kurier zostawia zakupy pod drzwiami. Poniżej w tabeli przedstawiamy koszty dostawy dla poszczególnych sklepów.

Bankier.pl – Porównanie cen dostaw do domu zakupów spożywczych w marketach Market Koszt dostawy Dodatkowe informacje Auchan 14,90 zł Minimalna kwota zamówienia 100 zł. Darmowa dostawa przy zamówieniu na min. 200 zł (Warszawa i Wrocław) Auchan na Everli 9,90 zł Minimalna kwota zamówienia 40 zł. Dodatkowo opłata w wysokości 6 zł przy zakupach poniżej 100 zł. Biedronka Express 6,99 - 12,99 zł Cena w zależności od wartości zamówienia Sklep Internetowy Biedronka 4,99 - 14,99 zł Cena w zależności od wartości zamówienia Biedronka z Everli 9,90 zł Minimalna kwota zamówienia 40 zł. Dodatkowo opłata w wysokości 6 zł przy zakupach poniżej 100 zł. Carrefour 0 - 19,90 zł W zależności od sposobu dostawy oraz wartości zamówienia.

Carrefour z Everli 9,90 zł Minimalna kwota zamówienia 40 zł. Dodatkowo opłata w wysokości 6 zł przy zakupach poniżej 100 zł. E.Leclerc z Everli 9,90 zł Minimalna kwota zamówienia 40 zł. Dodatkowo opłata w wysokości 6 zł przy zakupach poniżej 100 zł. E.Leclerc 19,90 - 25 zł Dopłata za wagę powyżej 100 kg - 3 zł za każde rozpoczęte 10 kg frisco.pl 0 - 15 zł 0 zł przy zakupach powyżej 250 zł Kaufland z Everli 9,90 zł Minimalna kwota zamówienia 40 zł. Dodatkowo opłata w wysokości 6 zł przy zakupach poniżej 100 zł. SPAR z Everli 9,90 zł Minimalna kwota zamówienia 40 zł. Dodatkowo opłata w wysokości 6 zł przy zakupach poniżej 100 zł. Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez sklepy.

Auchan.pl – ile kosztuje dostawa?

Sieć sklepów Auchan umożliwia zakupy produktów bez konieczności wychodzenia z domu. Klienci mają do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich to zakupy ze sklepu internetowego Auchan.pl. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 zł, za dostawę trzeba zapłacić 14,90 zł. W Warszawie i we Wrocławiu przy zakupach powyżej 200 zł Auchan zapewnia bezpłatne dostarczenia zamówionych produktów w okresie ferii od 31 stycznia do 13 lutego.

Dostawę do domu ze sklepu internetowego Auchan.pl można zamówić w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Zabrzu, Bytomiu, Gdańsku, Poznaniu, Gdyni oraz Łodzi.

Druga opcja zamawiania zakupów z dostawą do domu ze sklepów sieci Auchan możliwa jest za pomocą platformy Everli. Koszt dostawy waha się od 9,90 zł do 15,90 zł w zależności od wartości produktów w koszyku. W przypadku zamówienia w kwocie od 40 zł do 100 zł klient zapłaci 9,90 zł za dostawę oraz 6 zł dopłaty, czyli łącznie 15,90 zł. Natomiast przy zakupach na sumę powyżej 100 zł cena dostarczenia produktów wynosi 9,90 zł (dostawa bez dodatkowych opłat).

Zakupy ze sklepu Auchan można zamówić przez platformę Everli w następujących miastach: Białymstoku, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Chorzowie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Kobyłce, Krakowie, Legionowie, Mysłowicach, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Rudzie Śląskiej, Rzeszowie, Siemianowicach Śląskich, Sopocie, Sosnowcu, Swarzędzu, Swiętochłowiacg,, Szczecinie, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wołominie, Wrocławiu, Zabrzu oraz Łodzi.

Zakupy internetowe w Biedronce na trzy sposoby

Biedronka oferuje klientom dwie opcje zamawiania produktów online. Pierwsza z nich to Biedronka Express. Jest to szybka opcja doręczenia zakupów skompletowanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Glovo. Sieć sklepów w ramach usługi "Biedronka Express BIEK" obiecuje dostawę artykułów w 15 minut produktów z marketów popularnej sieci sklepów. W praktyce czas oczekiwania na zamówienie bywa dłuższy i wynosi około 25-40 minut w zależności od adresu dostawy.

W ramach oferty BIEK dostępnych jest 1200 produktów. Cena dostawy produktów do domu uzależniona jest od wysokości realizowanego zamówienia:

6,99 zł dla zakupów powyżej 35 zł,

dla zakupów powyżej 35 zł, 12,99 zł dla zakupów do 35 zł.

Dostawa realizowana jest przed siedem dni w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku i w niedziele pomiędzy godziną 8:00 a 23:00. Natomiast w piątek i sobotę zakupy można zamówić od godziny 8:00 do 2:00 w Warszawie oraz od 8:00 do 23:00 w pozostałych miastach. Usługa Biedronka Express BIEK dostępna jest w: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku oraz Poznaniu.

Warto pamiętać, że podczas składania zamówień za pośrednictwem aplikacji Glovo zostanie doliczona opłata w wysokości 2,49 zł za złą pogodę dla kuriera.

Biedronka udostępnia również możliwość robienia zakupów w sklepie internetowym za pośrednictwem aplikacji mobilnej Glovo. W ramach tej usługi klienci mają większy wybór asortymentu – około 2000 produktów. Koszty dostawy zamówienia do domu uzależnione są, podobnie jak w przypadku ekspresowej opcji BIEK, od łącznej sumy kosztów zakupów:

4,99 zł za zakupy powyżej 250 zł,

za zakupy powyżej 250 zł, 9,99 zł za zakupy od 175 zł do 249,99 zł,

za zakupy od 175 zł do 249,99 zł, 12,99 zł za zakupy od 75 do 174,99 zł,

za zakupy od 75 do 174,99 zł, 14,99 zł za zakupy poniżej 74,99 zł.

Do wymienionych powyżej kosztów dostawy doliczana jest opłata za reklamówki – każda za 0,49 zł. Dodatkowym kosztem przy zakupie produktów chłodzonych i mrożonych doliczana będzie opłata za torbę termiczną w wysokości 2,69 zł.

Czas realizacji zamówienia w internetowym sklepie Biedronki wynosi około godziny "w zależności od pory dnia i lokalizacji, jednak w okresach większej liczby zamówień czas oczekiwania na dostawę może się nieznacznie wydłużyć" – czytamy na stronie marketu. Istnieje możliwość zaplanowania zamówienia na następny dzień.

Zamówienia w aplikacji mobilnej Glovo można składać w godzinach od 10:00 do 22:30, a w Warszawie. Natomiast w Krakowie i Wrocławiu od godziny 8.00. W niektórych sklepach godziny zamówień mogą się różnić. Klienci mogą znaleźć szczegóły w aplikacji.

Dostawy poprzez aplikację Glovo realizowane są w: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Płocku, Lublinie, Białymstoku, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowcu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Tychach, Częstochowie, Bytomiu, Elblągu, Opolu, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Rumi, Lesznie, Koszalinie oraz Tczewie w ramach obszaru dostaw Glovo.

Biedronka, podobnie jak sieć sklepów Auchan, współpracuje z platformą Everli. Opłaty również kształtują się na takim samym poziomie. Za zakupy o wartości do 100 zł (min. wartość koszyka 40 zł) cena dostawy wynosi 15,60 zł. Natomiast za produkty na sumę powyżej 100 zł koszt dostarczenia to 9,90 zł.

Zakupy zamówić przez platformę Everli w: Białymstoku, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Chorzowie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyniu, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Kobyłce, Krakowie, Legionowie, Mysłowicach, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Rudzie Śląskiej, Rzeszowie, Siemianowicach Śląskich, Sopocie, Sosnowcu, Swarzędzu, Swiętochłowiach, Szczecinie, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wołominie, Wrocławiu, Zabrzu oraz Łodzi.

Carrefour - zakupy przez internet

Carrefour jest kolejnym marketem oferującym dostawę zakupów spożywczych do domu. Sieć sklepów posiada stronę internetową Carrefour.pl, za pośrednictwem której można skompletować zamówienie. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu wybranego przez klienta:

0 - 19,99 zł dostawa do domu CarFura,

dostawa do domu CarFura, 14,99 zł szybka dostawa Sprint,

szybka dostawa Sprint, od 9,99 zł dostawa kurierem.

Dodatkowo przy wyborze opcji odstawa CarFura opłata za transport uzależniona jest od wartości zamówienia. 19,99 zł trzeba zapłacić przy koszyku zakupowym do 120 zł. Niższy koszt na poziomie 9,90 zł jest dla zakupów o wartości pomiędzy 120 a 179 zł, natomiast z darmowej dostawy skorzystają klienci, którzy zrobią zakupy za więcej niż 179 zł.

Carrefour posiada także drugą opcję umożliwiającą zamówienie do domu produktów spożywczych. Oprócz strony internetowej klienci mogą zrobić zakupy za pośrednictwem Everli. Cena za dostawę wynosi od 9,90 do 15,60 zł.

Zakupy z Carrefoura można zamówić przez platformę Everli w: Białymstoku, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Chorzowie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyniu, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Kobyłce, Krakowie, Legionowie, Mysłowicach, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Rudzie Śląskiej, Rzeszowie, Siemianowicach Śląskich, Sopocie, Sosnowcu, Swarzędzu, Swiętochłowiacg,, Szczecinie, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wołominie, Wrocławiu, Zabrzu oraz Łodzi.

E.Leclerc i zakupy online

E.Leclerc oferuje dostawę produktów do domu za cenę od 19,90 zł do 25 zł. Dodatkowo obowiązuje również dopłata za wagę zamówienia powyżej 100 kg. Za każde rozpoczęte 10 kilogramów trzeba zapłacić 3 zł.

Zakupy z dostawą z E.Leclerca funkcjonują w Elblągu, Gdańsku , Gliwicach, Jarosławiu, Katowicach, Kołobrzegu, Koninie, Lublinie, Mielcu, Poznaniu, Raciborzu, Radomiu, Rzeszowie, Tychach, Warszawie oraz we Wrocławiu.

E.Leclerc również podjął współpracę z platformą Everli. Podobnie jak pozostałe markety spożywcze również przy zakupach z dostawą do domu z E.Leclerca koszt wynosi od 9,90 do 15,60 zł, w tym 6 zł opłaty przy zakupach do 100 zł.

Zakupy online dostępne są w: Białymstoku, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Chorzowie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyniu, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Kobyłce, Krakowie, Legionowie, Mysłowicach, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Rudzie Śląskiej, Rzeszowie, Siemianowicach Śląskich, Sopocie, Sosnowcu, Swarzędzu, Swiętochłowiacg,, Szczecinie, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wołominie, Wrocławiu, Zabrzu oraz Łodzi.

Frisco.pl – gdzie dostarcza zakupy?

Kolejnym sklepem umożliwiającym zakupy spożywcze z dostawą zamówionych artykułów pod wskazany aderes jesy frisco.pl. Ceny za dostarczenie produktów do domu wahają się od 0 do 15 zł. Koszt dostawy uzależniony jest od kilku czynników. Pierwszym z nich jest wartość zamówienia:

0 zł przy koszyku zakupowym powyżej 250 z,

przy koszyku zakupowym powyżej 250 z, 10 zł przy koszyku zakupowym o wartości pomiędzy 200 a 250 zł,

przy koszyku zakupowym o wartości pomiędzy 200 a 250 zł, 15 zł przy koszyku zakupowym od 100 do 200 zł.

Bezpłatny transport towarów dostępny jest dla osób, które po raz pierwszy kupują na frisco.pl (niezależnie od wartości zamówienia) oraz dla klientów w programie Frisco Friends i osób z Kartą Dużej Rodziny przy zamówieniu w przedziale od 200 do 250 zł. Powyżej tej sumy dostawa jest darmowa dl wszystkich. Natomiast klienci w programie Frisco Friends i osoby z Kartą Dużej Rodziny zapłacą 10 zł za zakupy z dostawą do domu przy zamówieniach pomiędzy 100 a 200 zł.

Wyższy koszt transportu przewidziany jest w pakiecie premium tzn. dla dostawy tego samego dnia lub w okresie przedświątecznym - 19 zł. Wyjątkiem są klienci w programie Frisco Friends i osoby z Kartą Dużej Rodziny. Mogą raz na kwartał skorzystać z darmowej dostawy, każda kolejna to koszt w wysokości 10 zł.

Sklep Frisco.pl działa na na terenie Warszawy i okolic, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Trójmiasta i Katowic w godzinach od 6:00 do 23:00, siedem dni w tygodniu (z wyjątkiem świąt).

Lidl i zakupy internetowe

Lidl jest kolejnym marketem spożywczym w Polsce, który zawarł współpracę przy dostarczaniu zakupów pod wskazany adres z firmą Everli. Koszt dostawy wynosi 15,60 zł dla zamówień do kwoty 100 zł. Powyżej tej sumy opłata za dostawę zmniejsza się do 9,90 zł.

Dostawa produktów z Lidla dostępna jest w: Białymstoku, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Chorzowie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyniu, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Kobyłce, Krakowie, Legionowie, Mysłowicach, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Rudzie Śląskiej, Rzeszowie, Siemianowicach Śląskich, Sopocie, Sosnowcu, Swarzędzu, Swiętochłowiacg,, Szczecinie, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wołominie, Wrocławiu, Zabrzu oraz Łodzi.

Kaufland - zakupy online

Współpracę z firmą Everli nawiązał także Kaufland. Ceny dostawy są takie same jak w przypadku innych sklepów spożywczych i wynoszą od 9,90 zł do 15,60 zł w zależności od wartości zamówienia. Zakupy zostaną dostarczone w wybranym terminie pomiędzy godziną 9:00 a 23:00 – w zależności od dostępności dostawców i godzin otwarcia wskazanego marketu. Czas dostawy zakupów od momentu zamówienia to około 3 godziny.

Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Legionowo, Lublin, Łódź, Mysłowice, Olsztyn, Piaseczno, Piastów, Poznań, Radom, Ruda Śląska, Rzeszów, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Swarzędz, Szczecin, Toruń, Tychy, Warszawa, Wołomin, Wrocław, Zabrze, Ząbki - to lista miast, w których klienci mogą zamówić produkty ze sklepu Kaufland za pośrednictwem platformy Everli.

Zakupy internetowe w SPAR

SPAR (dawniej Piotr i Paweł) to kolejna sieć współpracująca z Everli. Za zakupy z dostawą do domu trzeba zapłacić od 9,90 zł do 15,60 zł. Zamówienia powyżej 100 zł kosztują 9,90 zł. Minimalna wartość koszyka wynosi 40 zł.

Zakupy w SPAR z dowozem do domu dostępne są w Kobyłce, Krakowie, Legionowie, Poznaniu, Rzeszowie, Swarzędzie, Warszawie oraz Włominie.

